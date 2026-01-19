Почина Попай от Бразилия

© В Бразилия почина бодибилдърът Арлиндо де Соуза, станал известен с необичайно големите си бицепси, чиято обиколка е надвишавала 74 сантиметра на всяка ръка. Новината предизвика широк обществен отзвук и отново постави във фокуса опасностите от употребата на нерегламентирани вещества за увеличаване на мускулната маса.



По информация на местните медии, по време на католическата Коледа де Соуза е бил приет по спешност в болница с остра бъбречна недостатъчност. В следващите дни здравословното му състояние рязко се е влошило – в белите му дробове се е натрупала течност, а впоследствие лекарите са констатирали отказ на няколко жизненоважни органа. Въпреки усилията на медицинския екип, мъжът е починал.



Според лекарите, екстремният външен вид на Арлиндо де Соуза не е резултат от дългогодишни тренировки и спортна дисциплина, а от редовни инжекции със самоделни препарати, често наричани "синтол“ или подобни маслени субстанции. Те се използват за изкуствено увеличаване на обема на мускулите, но крият сериозни и често необратими рискове за здравето.



Медицински специалисти многократно са предупреждавали бодибилдъра за опасностите – инфекции, увреждане на органи, тромбози и органна недостатъчност. Въпреки това де Соуза е продължил да си инжектира опасните вещества.