ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Почина Попай от Бразилия
По информация на местните медии, по време на католическата Коледа де Соуза е бил приет по спешност в болница с остра бъбречна недостатъчност. В следващите дни здравословното му състояние рязко се е влошило – в белите му дробове се е натрупала течност, а впоследствие лекарите са констатирали отказ на няколко жизненоважни органа. Въпреки усилията на медицинския екип, мъжът е починал.
Според лекарите, екстремният външен вид на Арлиндо де Соуза не е резултат от дългогодишни тренировки и спортна дисциплина, а от редовни инжекции със самоделни препарати, често наричани "синтол“ или подобни маслени субстанции. Те се използват за изкуствено увеличаване на обема на мускулите, но крият сериозни и често необратими рискове за здравето.
Медицински специалисти многократно са предупреждавали бодибилдъра за опасностите – инфекции, увреждане на органи, тромбози и органна недостатъчност. Въпреки това де Соуза е продължил да си инжектира опасните вещества.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Почина един от режисьорите на "Цар лъв"
10:09 / 19.01.2026
Иво Сиромахов: Тежък грях е... Вашите деца не са просто аксесоар
09:12 / 19.01.2026
4 зодии привличат много пари в понеделник сутрин
08:38 / 19.01.2026
Българин разгневи жители на "най-красивата улица в Англия"
21:37 / 18.01.2026
Илиана Раева: Честит имен ден, мое момче
14:24 / 18.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS