Почина Кари-Хироюки Тагава

Кари-Хироюки Тагава, японско-американският актьор, известен с ролите си във филми и сериали като "Мортал Комбат", "Последният император", "Човекът във високия замък" и "Хачико" е починал на 75 години.



Роден е в Токио на 27 септември 1950 г. от японската актриса Марико Хата. Работата на баща му в Американската армия кара семейството да се мести често през детството му. Той израства в Северна Каролина, Луизиана и Тексас, преди да се установи в Южна Калифорния, където открива страстта си към актьорството в гимназията Duarte.



Израстването в сянката на политиката за вътрешни лагери за японци от времето на Втората световна война оказва влияние върху неговото детство – тема, за която той говори през целия си живот. През 2001 г. той отбелязва: "Знаем, че японците не бяха добре приети след войната. Така че това беше десет години след края на войната, когато аз растях в южните щати.“



Тагава продължава: "Знам как да се справям със шансовете. Аз съм от хората, на които ако кажеш ‚един на милион‘, аз отговарям: ‚Ще го взема.‘ Ако ми кажеш, че няма нито един на милион, аз казвам: ‚Ще създам един, и тогава ще го взема.‘ Нищо не може да ме спре.“



Пробивът му идва през 1987 г. и си остава един от най-добрите му филми. Италианският майстор режисьор Бернардо Бертолучи го избира за ролята на евнуха Чан в Последният император, мащабната биография на Пу И – последният китайски император.



"Беше зашеметяващо. Изведнъж работех с един от добрите режисьори в света,“ разказва Тагава през 2015 г. "И освен това филмът се снимаше в Китай. Беше като сбъдната мечта. Невероятно преживяване.“



Оттам нататък кариерата му се развива стремглаво. Тагуа изиграва злия магьосник Шанг Цунг в Mortal Kombat (1995), адаптацията по популярната видеоигра, както и министъра на търговията Нобусуке Тагоуми в сериала на Prime Video Човекът във високия замък, базиран на романа на Филип К. Дик.



Други негови филмови участия включват "Живата мишена", "Пърл Харбър," 'Изгряващо слънце", "Мемоарите на една гейша", "Планетата на маймуните", "Хачико" и д както и роли в сериали като Неш Бриджис, Герои и Отмъщение.



До края смъртта си Тагуа живее на остров Кауай, Хаваи. Оставя след себе си трите си деца Кейлън, Бърн и Кана, както и двамата си внуци Ривър и Тиа Клейтън.