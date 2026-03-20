Американската екшън звезда Чък Норис е починал в болница в щата Хавай. Припомняме, че снощи стана ясно, че легендата е бил приет в болница. Актьорът е бил на остров Кауай, за да провежда тренировките си.



Там, обаче, се е случил инцидент, след който Чък Норис е трябвало да бъде приет в местната болница. Приятел на актьора е споделил, че Чък Норис е в добро състояние и дори се шегувал със случилото се.



Норис навърши 86 години по-рано този месец и отпразнува рождения си ден с видео, на което провежда спаринг двубой със свой партньор.



Карлос Рей "Чък“ Норис (на английски: Carlos Ray "Chuck" Norris), е американски актьор. От 1989 година има звезда на Холивудската алея на славата. Той е от поколението филмови герои, които въплъщават типичния филмов екшън герой, също като Силвестър Сталоун, Арнолд Шварценегер, Долф Лундгрен, Уесли Снайпс, Чарлс Бронсън, Жан-Клод Ван Дам, Стивън Сегал и Брус Уилис.



Добре познат е със своята мускулеста фигура.