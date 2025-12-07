ИЗПРАТИ НОВИНА
Победителят от "Хелс Китчън" съсипа хубавата си жена
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:44Коментари (1)1120
©
Победителят от "Хелс Китчън" 5 Станислав Иванов напълно е съсипал хубавата си жена Божидара. Двойката съобщи преди дни, че се развежда. Новината дойде веднага след скандала с ареста на готвача по сигнал за домашно насилие, подаден от половинката му в Перник, където двамата живеят. Сега сладкарят твърди, че задържане не е имало, а раздялата била уж заради работата му. Божидара обаче изглежда толкова нещастна, нервна, обидена и наранена, че не остава и капка съмнение, че има и нещо друго, освен тиганите на все още законния й мъж, което е почувствала като плесница в лицето.

 

Станислав е категоричен, че не е бил в ареста, както се разчу в цял Перник, а оттам – и в страната, и че всичко по темата е "фалшива новина". "Наистина минаваме през много труден период и никога не сме търсили сензация относно този казус. Аз не съм задържан, това въобще не съществува, никога не съм бил даже и задържан, но вечерта, след като започнаха да излизат всички тези статии, и двамата ни жегнаха. В началото не обърнах внимание, но тази жълта преса е толкова жадна за информация" – точно това бяха думите на готвача по повод скандала с обвиненията в домашно насилие срещу половинката му Божидара. В края на ноември се заговори, че двойката от известно време е разделена и съпругата се е изнесла от общото жилище. Вечерта на ареста отишла там, за да прибере някои от вещите си. Избухнал ужасен скандал, който прераснал в насилие. Божидара подала сигнал в полицията и Станислав бил задържан.

Дни по-късно двойка се появи за интервю в подкаста на колежката на готвача в "На кафе" Бети Методиева. Божидара буквално издекламира думите, с които отрече, че мъжът й я е бил и са го арестували: "Медията се възползва от проблемните отношения между нас" – само това успя да каже.

По-голяма възможност да се обяснява получи готвачът. "Мога да се извиня наистина лично на Божидара, защото съм разбрал своите грешки", каза той. Божидара избягваше да го гледа. Езикът на тялото й издаде, че е много наранена, обидена и й се иска час по-скоро да напусне студиото. Тя гледаше или надолу към пода, или встрани, или въртеше очи, беше заела заключа поза с кръстосани крака и ръце, която се тълкува като усещане за несигурност и желание на самозащита, а кракът й през цялото време нервно играеше нагоре-нодолу. Дори и под тежкия грим личеше колко тъжна и нещастна е младата жена. Новината за развода съобщи тя: "Изяснили сме отношенията между нас на този етап, които са обтегнати, и сме взели решението да не сме заедно на този етап. Развеждаме се. Имали сме скандали, както всяка друга двойка, които най-вероятно са довели до изтичането на такива преувеличени новини", каза наранената съпруга, която по професия е гримьорка.

Станислав обяви, че решението за раздяла не е плод на насилие от негова страна, а на прекалената му отдаденост в работата. Станислава искала семейство, а той – кариера. Готвачът се опита да каже, че тя всъщност е искала да излизат, за да се забавляват, докато той отделял време основно за работа, респективно – за прехраната на семейството, но се спря буквално по средата на думата. Вместо "за излизаме", каза: "да си обръщаме внимание". Сладкарят, който е родом от Ямбол, но от години живее в Перник, призна, че именно доскорошната му половинка е била човекът, който го е записал за участие в "Хелс Китчън", където той стана звезда. Но подчерта, че и баща му е бил много важна фигура, заради която направил тази крачка. "Винаги съм го подкрепяла да се развива. Аз също съм амбициозен човек в своята сфера, просто има граница. Тази показност не ми харесва, смятам, че той много се промени и се загуби в популярността си, което беше неочаквано развитие за мен. До един момент вървяхме и гледахме винаги в една посока. Моето лично усещане беше, че той се отдели от нашия отбор", сподели гримьорката.

Тя събра сили да погледне доскорошния си любим не повече от 5 пъти по време на целия разговор. Гласът й трепереше и в един момент дори водещата с бодър глас й каза: "Няма да плачеш!". В същото време Станислав изглеждаше като човек, който се чувства удобно, доволен от живота. Коментира се, че май й е изневерявал доста пъти и че е възможно дори вече да има нова жена в живота си. Една от последователките му в социалните мрежи дори намеква, че е имал връзка със самата нея и през това време се е опитвал да сваля нейни приятелки. Според нея кулинарът не е спирал да гледа встрани дори преди сватбата си с Божидара.

"Ти се уби да и изневеряваш, бе, човек, толкова много хора знаят какви ги вършеше, докато бяхме заедно, и преди сватбата ви точно. Малко уважение да беше проявил към това момиче и да не я беше залъгвал толкова дълго време!", пише тя в социалните мрежи, като се кълне, че не лъже.

Готвачът не знаел дали ще остане в Перник след развода, който ще е по взаимно съгласие. Навремето се бил преместил да живее в миньорския град заради Божидара, но вече се чувствал перничанин. Тя обаче категорично обмисляла да се премести в София, където да отвори ателие.

Двойката се ожени в края на септември 2023г. на морския бряг – на същото място, където връзката им започнала. "За съжаление, имам странното чувство, че се опитаха да излъжат относно домашното насилие. Отговорите им бяха някак дръпнати и ги хвърлиха просто ей така, сякаш си имаха уговорка. Надявам се само аз да имам това чувство", коментира зрителка на подкаста. Други хора също са съгласни, че Божидара се държи като типична жена-жертва на насилие, пишат от Хотарена.



