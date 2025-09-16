ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|По случай своя 30-годишен юбилей А1 раздава 333 предметни награди в "Колелото на съдбата", сред които 3 автомобила
Именно в Моят А1 компанията кани своите клиенти да отпразнуват юбилея със специалното издание на "Колелото на съдбата“ в А1 клуб с 333 предметни награди и нови моментни бонуси. От 15 септември до 23 ноември всеки регистриран потребител на приложението и на уеб портала a1.bg може да завърти Колелото и да спечели – неограничени минути за национални разговори и неограничени мегабайти и скорост, валидни 24 часа от активацията, или роуминг пакет и 500 международни минути към ЕС, които могат да бъдат използвани в рамките на 30 дни. Колелото има три сектора, които дават възможност за участие в тегленето на предметни награди – 300 смартчасовника Huawei Watch FIT 4 Pro и 30 смартфона Samsung Galaxy S25 Edge. А в края на кампанията трима късметлии ще си тръгнат и с големите награди – автомобили BMW 318i.
Трийсет години след първия GSM разговор А1 продължава да бъде синоним на иновации, свързаност и нови възможности – включително и в дигиталното дарителство. С новата услуга Дарение в Моят А1 клиентите могат да подкрепят значими каузи чрез услуги Select – такива, които променят средата около нас и придават смисъл отвъд празника.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Съседка на Мерилин Монро: Чакаха момента, в който да нанесат удар...
09:42 / 16.09.2025
Днес става на 83, от 34 години не живее в България, но зрителите ...
08:36 / 16.09.2025
Петя Дикова: Още помня как те водех за малката ръчичка до прага н...
22:46 / 15.09.2025
Кралят идва в България след 118 часа
21:46 / 15.09.2025
Новата водеща на БНТ се оказа много познато лице
20:05 / 15.09.2025
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS