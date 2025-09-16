ИЗПРАТИ НОВИНА
По случай своя 30-годишен юбилей А1 раздава 333 предметни награди в "Колелото на съдбата", сред които 3 автомобила
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:04Коментари (0)501
©
А1 празнува 30 години – път, който започва като първия GSM оператор в България и преминава през редица технологични революции, превръщайки страната ни в европейски лидер по бърз мобилен интернет. От първия SMS и 3G, който направи възможен джобния интернет, през 4G и 5G ULTRA – всяка стъпка бележи нов етап на свързаност. През 2013 г. компанията отново е пионер с приложението за управление на услуги през смартустройство – днешното Моят А1, което вече е част от ежедневието на милиони потребители.

Именно в Моят А1 компанията кани своите клиенти да отпразнуват юбилея със специалното издание на "Колелото на съдбата“ в А1 клуб с 333 предметни награди и нови моментни бонуси. От 15 септември до 23 ноември всеки регистриран потребител на приложението и на уеб портала a1.bg може да завърти Колелото и да спечели – неограничени минути за национални разговори и неограничени мегабайти и скорост, валидни 24 часа от активацията, или роуминг пакет и 500 международни минути към ЕС, които могат да бъдат използвани в рамките на 30 дни. Колелото има три сектора, които дават възможност за участие в тегленето на предметни награди – 300 смартчасовника Huawei Watch FIT 4 Pro и 30 смартфона Samsung Galaxy S25 Edge. А в края на кампанията трима късметлии ще си тръгнат и с големите награди – автомобили BMW 318i.

Трийсет години след първия GSM разговор А1 продължава да бъде синоним на иновации, свързаност и нови възможности – включително и в дигиталното дарителство. С новата услуга Дарение в Моят А1 клиентите могат да подкрепят значими каузи чрез услуги Select – такива, които променят средата около нас и придават смисъл отвъд празника.







