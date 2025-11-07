ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Пловдивски адвокат след посещение в мол: Голям резил, отнесох доста псувни
"Кой е по-прост от моладжия? Отговорът се оказа - адвокат в МОЛ. Не бях влизал в такъв тип търговски център от години, днес ми се наложи поради среща с клиент, който в момента е в инвалидна количка и там има по-лесен достъп.
На влизане в паркинга бариерата се вдигна автоматично, изчаках за билетче на автомата, но не пусна, загледах как излизат другите автомобили, не поставят нищо в устройството, приближават бариерата и тя си се вдига. Бре, помислих си, послучай годишнината от ВОСР, днес паркингът е на аванта.
Да ама не, свърших си срещата, тръгвам да излизам - йок това чудо не се вдига, зад мен се събра опашка от коли, водачите взеха да нервничат. Питам първия колега зад мене как да платя, като нямам билетче. Вече било с камери, обяснява ми възпитано човекът, снимат те, вътре във фоайето имало автомат, на който плащаш, после на бариерата камерата те пропускала.
Добре, само дето си стоят старите апарати и никъде не пише какъв е редът. Хайде цялата колона на заден ход, резилът пълен, псувните за мене, добрах се до заветния апарат. Цялата работа за 2 лева се оказа, но, разбира се, нямам дребни, с карта не може.
Хайде обратно до колата, където имам паркинг касичка. Един набор от охраната ме наблюдава, пък накрая ми вика "Вие май скоро в МОЛ не сте влизали, какво работите?". "Адвокат", с извинение - отвръщам аз. "Е то, адвокатите явно не сте много умни, децата се оправят, а пък ти не можеш".
Та така, както знаем, непознаването на правилата не те извинява, в чужд МОЛ и бариерите бият".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Венета Райкова се завръща на екран
15:49 / 07.11.2025
Сестри? Не, майка и дъщеря
15:20 / 07.11.2025
Маги Гигова: Ако не си подготвен, можеш да получиш височинна боле...
14:56 / 07.11.2025
Всички в цяло село носят една фамилия и се разпознават по прякори...
10:12 / 07.11.2025
След Мария Бакалова отново красива актриса е новата на Валери Гри...
08:53 / 07.11.2025
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS