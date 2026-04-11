Има над 120 рецепти за агнешка дроб сарма - всичките вкусни и различни, но определено трябва да пробвате тази за Великден, която е на семейство от Пловдив - без заливка!

От Plovdiv24.bg няма да даваме грамажи, защото за всяко семейство количеството е различно. Съвет - правете я по вкус и на око, и постоянно опитвайте! Тогава става най-вкусна.

Необходими продукти:

- агнешки комплект

- ориз

- пресен зелен лук

- гьозум (джоджен)

- черен пипер

- сол

Оризът се запържва с олио, след това се слага нарязаният и изчистен агнешки комплект, после се добавя пресният зелен лук, гьозумът и подправките.

Преди печене се добавя вода в зависимост от това колко точно ориз е сложен.

Пече се без заливка, на 180 - 200 градуса в предварително загрята (на слабо) фурна.

"Така я правеше моята майка, така я правя аз и научих децата, а сега и внучката - да я приготвят по този начин. Ние я обичаме без заливка, но най-важното в нея е гьозумът - слагайте повече и пресен! Така става най-вкусно", спореди пред Plovdiv24.bg Мария Троплева.