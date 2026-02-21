ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Пловдив в очакване на корони, стил и блясък
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:41Коментари (0)424
©
На 26 февруари 2026 г. под тепетата на Пловдив ще се разгърне вечер, достойна за световен лайфстайл календар. Националният финал "Мис и Мисис Планет България 2026“ обещава не просто конкурс, а спектакъл на съвременната женственост — събитие, което събира в едно елегантност, култура и лични истории на успеха. Домакин на бляскавата вечер ще бъде изисканата атмосфера на ресторант "Джанам“ — място, известно с умението си да превръща всяко събитие в преживяване.

Красота с характер

Петнадесет финалистки ще се борят за титлите в категориите "Мис“ и "Мисис“, а победителките ще получат честта да представят България на световната сцена в Ереван през есента. Но това не е просто дефиле на външност — конкурсът поставя акцент върху индивидуалността. Сред претендентките има танцьорка от България търси талант, боркиня и художничка — доказателство, че новият стандарт за красота включва талант, дисциплина и лична мисия.

Три модни истории в една вечер

Сценарият на шоуто е структуриран като стилна трилогия. Първият кръг ще отдаде почит на традицията чрез дефиле с народни носии — визуален поклон към българската идентичност. Вторият ще покаже спортно-елегантна визия с линия на дизайнерката Манита Вартан, а кулминацията ще бъде вечерният тур с впечатляващи творения на дизайнера Стоян Радичев, чиито тоалети често се възприемат като носими произведения на изкуството.

Сценично изкуство между короните

Организаторите са подготвили и артистични акценти. Танцовият спектакъл на Цвета Цонкова — финалистка от телевизионната сцена и топ изпълнител на Балет ВЕГА — ще внесе динамика между туровете. Музикалният щрих ще бъде поверен на младия изпълнител Стоян Миндов, възпитаник на музикално училище и ново лице, което тепърва ще чуваме.

Жури с авторитет

Начело на журито застава Ирина Папазова — дългогодишен двигател на формата у нас. До нея ще бъдат моделът и моден директор Виктория Джумпарова, носителката на международна титла Таня Христова и PR експертът Десо Димитров. Състав, който подсказва, че оценяването ще бъде толкова взискателно, колкото и бляскаво.

Лице на вечерта

Водеща и официален символ на събитието ще бъде Манита Вартан — дама с международни титли и безспорен усет към сценичното присъствие. Нейната роля далеч надхвърля воденето: тя е живото доказателство, че българската красота има място на световния подиум.

Блясъкът зад кулисите

Зад сцената стои силна подкрепа от партньори като Pulse Fitness & Spa, AL Clinic и Arnold Food — имена, които подсилват посланието, че съвременната красота е синтез от стил, здраве и баланс.

Финалът на "Мис и Мисис Планет България 2026“ се очертава като повече от конкурс — той е социален барометър за новата ера на женствеността. В свят, в който титлите вече не се печелят само с визия, а с личност, тази вечер обещава да покаже най-ценното — жените, които умеят да носят корона не само на сцената, но и в живота.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Появи се любопитно видео на Лили Иванова от маса в ресторант, хва...
11:29 / 21.02.2026
Детето чудо днес става на 50
11:03 / 21.02.2026
Как резките температурни амплитуди влияят на кръвното и имунитета...
10:04 / 21.02.2026
Кризата удари гърците
10:06 / 21.02.2026
Тежък ден и много ядове в събота за 4 зодии
22:38 / 20.02.2026
Дъщерята на Надежда Нейнски - топ психиатър
21:26 / 20.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
12:32 / 20.02.2026
Днес на 51 става една от най-красивите българки
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
12:37 / 19.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
11:26 / 20.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Скок на цените на тока
БК Локомотив Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: