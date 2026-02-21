ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив в очакване на корони, стил и блясък
Красота с характер
Петнадесет финалистки ще се борят за титлите в категориите "Мис“ и "Мисис“, а победителките ще получат честта да представят България на световната сцена в Ереван през есента. Но това не е просто дефиле на външност — конкурсът поставя акцент върху индивидуалността. Сред претендентките има танцьорка от България търси талант, боркиня и художничка — доказателство, че новият стандарт за красота включва талант, дисциплина и лична мисия.
Три модни истории в една вечер
Сценарият на шоуто е структуриран като стилна трилогия. Първият кръг ще отдаде почит на традицията чрез дефиле с народни носии — визуален поклон към българската идентичност. Вторият ще покаже спортно-елегантна визия с линия на дизайнерката Манита Вартан, а кулминацията ще бъде вечерният тур с впечатляващи творения на дизайнера Стоян Радичев, чиито тоалети често се възприемат като носими произведения на изкуството.
Сценично изкуство между короните
Организаторите са подготвили и артистични акценти. Танцовият спектакъл на Цвета Цонкова — финалистка от телевизионната сцена и топ изпълнител на Балет ВЕГА — ще внесе динамика между туровете. Музикалният щрих ще бъде поверен на младия изпълнител Стоян Миндов, възпитаник на музикално училище и ново лице, което тепърва ще чуваме.
Жури с авторитет
Начело на журито застава Ирина Папазова — дългогодишен двигател на формата у нас. До нея ще бъдат моделът и моден директор Виктория Джумпарова, носителката на международна титла Таня Христова и PR експертът Десо Димитров. Състав, който подсказва, че оценяването ще бъде толкова взискателно, колкото и бляскаво.
Лице на вечерта
Водеща и официален символ на събитието ще бъде Манита Вартан — дама с международни титли и безспорен усет към сценичното присъствие. Нейната роля далеч надхвърля воденето: тя е живото доказателство, че българската красота има място на световния подиум.
Блясъкът зад кулисите
Зад сцената стои силна подкрепа от партньори като Pulse Fitness & Spa, AL Clinic и Arnold Food — имена, които подсилват посланието, че съвременната красота е синтез от стил, здраве и баланс.
Финалът на "Мис и Мисис Планет България 2026“ се очертава като повече от конкурс — той е социален барометър за новата ера на женствеността. В свят, в който титлите вече не се печелят само с визия, а с личност, тази вечер обещава да покаже най-ценното — жените, които умеят да носят корона не само на сцената, но и в живота.
