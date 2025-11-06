ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Пет задължителни забрани, които да спазваме на 7 ноември
Житие на Св. 33 мчци в Мелитин
Свети Йерон (Хиерон, Гион) е роден в град Тиана (Кападокия) в благочестиво християнско семейство. Майка му, Стратоника, е била сляпа и Йерон се грижил за нея с голяма любов и преданост от ранна възраст.
По време на управлението на императорите Диоклециан и Максимиан (284-305) в Кападокия е изпратено голямо военно командване, водено от офицера Лизий, за да потисне християнството и да набере млади мъже в армията. Гион, който бил надарен с голяма сила и издръжливост, отказал да се присъедини към императорската армия, тъй като това би означавало да се отрече от вярата си и да се поклони на идоли. Когато войници дошли да го отведат, той взел дървена тояга и ги прогонил.
Той се скрил в пещера с деветнадесет други християни. В сънищата си Хиерон получил видение за предстоящата си мъченическа смърт: "Няма да се биеш за земен цар, а за небесен“, казал му мъжът в бяло, който му се явил.
След това Гион и тридесет и двама (32) негови събратя по вяра били арестувани и отведени в град Мелитена за съд. Там от тях било поискано да принесат жертва на идоли. Гион и останалите отказали, като открито изповядвали християнската вяра. По заповед на Лисий ръката на Гион била отрязана в лакътя и след това затворен заедно с останалите. Четири дни по-късно всички били обезглавени.
Народни поличби, традиции и забрани на 7 ноември
Ако в небето има много облаци, в близко бъдеще се очаква сняг или дъжд. Ако духа вятър от север или северозапад, това предвещава силни студове. Ако има силна слана, зимните студове ще продължат дълго време.
Според народните вярвания, на 7 ноември не бива да се забърквате в спорове с близки и да отказвате помощ на нуждаещите се - в противен случай богатството може бързо да напусне къщата. Народните вярвания също така съветват да не купувате скъпи вещи, защото те няма да издържат дълго. На този ден трябва да избягвате съмнения и колебания - ако отлагате и пропуснете подходящия момент, можете да загубите нещо много важно.
7 ноември се счита за благоприятен за ден ръкоделие - бродерията и шиенето на този ден са особено успешни, защото според народните вярвания светецът закриля целия труд на ръкоделиците и занаятчиите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мария Ванкова роди момче
12:15 / 06.11.2025
Една от най-красивите ни волейболистки празнува днес
08:58 / 06.11.2025
Двойката, напуснала "Ергенът: Любов в рая" на почивка в Италия
22:53 / 05.11.2025
Секси участничка в "Хелс китчън" чака бебе
20:44 / 05.11.2025
Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат
17:18 / 05.11.2025
Крисия призна в ефира на bTV, че наистина има мъж до себе си
13:20 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS