Пет от най-лошите храни и напитки, които да консумираме след 45 години

© На 20 години можем да минем деня само на кафе и нещо сладко за пиене, да вечеряме с пържени картофки и да не мислим за последиците. Но след 45 години тялото започва да има съвсем различни нужди и някои от любимите ни храни престават д бъдат наши съюзници и се превръщат във врагове под прикритие.



По този повод от Eat This Not That търсят съвет от Тара Колингвуд, диетолог, фитнес инструктор и съавтор на книгата Flat Belly Cookbook for Dummies, за да разберат кои храни е време да се ограничат на тази възраст и с какво е добре да бъдат замени, без да страда вкусът ни.



1. Сладки напитки: Коварният капан



Какво включва: Газирани напитки, енергийни напитки, подсладени кафета.



Какво причиняват: Повишена кръвна захар, коремни мазнини, риск от диабет тип 2.



С какво да ги заменим: Вода с резен лимон, неподсладен билков чай, газирана вода.



2. Преработени меса: Вкусни, но рискови



Какво включва: Бекон, салами, наденички, хот-дог.



Какво причиняват: Натрупване на наситени мазнини и нитрати, което крие риск от сърдечни заболявания и дори рак. С какво да ги заменим: печено пиле, пуешко месо, сьомга, леща.



3. Рафинирани въглехидрати: Захар в преработена форма



Какво включва: Бял хляб, бяла паста, кроасани, пакетирани сладкиши.



Какво причиняват: резки скокове в кръвната захар, енергийни сривове, напълняване. С какво да ги заменим: Пълнозърнест хляб, кафяв ориз, киноа, овесени ядки.



4. Пържени храни: Хрупкавото изкушение с тежки последици



Какво включва: Пържени картофи, лучени кръгчета, панирано пиле.



Какво причиняват: Възпаления, покачване на холестерола, проблеми със сърцето.



С какво да ги заменим: храни, приготвени на фурна, на air fryer или с минимално количество мазнина.



5. Алкохол: Приятел или враг



Какво причинява: Забавен метаболизъм, нарушен сън, натоварен черен дроб, коремни мазнини. С какво да го заменим: По-малки количества, по-редки случаи и с повече вода между чашите, пише lifestyle.bg.