ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Парите идват при четири зодии днес, вижте дали сте сред тях
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:42Коментари (0)463
©
Днес е първият ден на новия сезон – есента. С нея идват нови енергии, нови предизвикателства и нови възможности. За някои зодии този вторник ще е особено щедър – ще усетят как парите буквално падат в скута им като есенни листа, носени от вятъра. Те няма да трябва да полагат някакви изключителни усилия, защото съдбата ще им поднесе своите дарове почти като на тепсия. Ето кои са късметлиите, за които есента ще започне с финансов успех.

Телец

Телците ще се почувстват така, сякаш усилията им от последните седмици най-накрая дават своя резултат. Малки сделки или странични приходи ще се превърнат в стабилен финансов поток. За тях парите ще дойдат неочаквано, но заслужено – като награда за постоянството им.

Те ще имат възможност да покрият важни разходи или да инвестират в нещо смислено. Есента започва за тях с усещане за повече сигурност. В този вторник парите ще падат при тях плавно, но сигурно.

Дева

Девите ще открият, че вниманието им към детайлите ще се изплати. Един малък шанс или небрежно подмината възможност ще се окаже "есенният лист“, който ще им донесе пари. Техният усет към реда и точността ще ги насочи към печеливши решения.

За Девите вторник ще е ден, в който ще видят как малките усилия се превръщат в голяма награда. Те ще усетят лекотата на късмета и ще осъзнаят, че не винаги е нужно да се бориш със зъби и нокти. Парите ще дойдат като подарък от Вселената за всичките положени усилия в последно време.

Стрелец

Стрелците ще се почувстват така, сякаш са в правилното време на правилното място. Една възможност ще се появи спонтанно и те трябва да я грабнат. Това ще им донесе неочаквана печалба, която ще ги изненада приятно.

За тях парите ще падат като есенни листа, носени от късмета и тяхната жажда за нови преживявания. Ще усетят как финансовото изобилие може да дойде оттам, откъдето най-малко са очаквали. Този вторник ще е истински старт на успешен есенен период.

Водолей

Водолеите ще бъдат вдъхновени да мислят нестандартно. Една оригинална идея ще им донесе приходи, за които дори не са подозирали. В техния живот парите ще се появят ненадейно, като есенни листа, които падат от небето в точния момент.

Водолеите ще могат да използват тази печалба за нещо ново и прогресивно. Това ще ги накара да вярват още повече в собствената си креативност. Вторник ще бъде за тях доказателство, че богатството обича смелите и различните.

Есента започва със златен вторник за Телец, Дева, Стрелец и Водолей. Парите ще падат в скута им като есенни листа – красиви, леки и благодатни. Такива дни са златни и не бива да се пропускат. Защото понякога природата и съдбата ни показват, че всичко може да се случи по-лесно, отколкото сме очаквали. А когато имаме шанс за изобилие, трябва да го прегърнем с благодарност.


Още по темата: общо новини по темата: 1135
22.09.2025 Хороскоп до 28 септември
20.09.2025 Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
20.09.2025 Безкрайно изобилие и късмет за четири зодии днес
18.09.2025 3 зодии преминават през важен тест от Вселената на 19 септември 2025 г.
17.09.2025 Съдбоносен край на септември за три зодии
16.09.2025 Добри пари при четири зодии днес
предишна страница [ 1/190 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Лозанова пусна бельо за жълто-черни и черно-бели
21:50 / 22.09.2025
Камелия има второ дете, казва се Касия!
20:12 / 22.09.2025
Принц Уилям и Кейт Мидълтън заминават за САЩ?
20:18 / 22.09.2025
Новата жена на Сашо Кадиев не нарича Катето Евро майка, а по друг...
19:16 / 22.09.2025
Ники Кънчев призна: Обичам го!
15:01 / 22.09.2025
Край на досадните "бисквитки"
14:51 / 22.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
10:13 / 21.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
17:08 / 21.09.2025
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
14:01 / 21.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Брокер: Дори панелките в крайните квартали на Пловдив прескачат вече 2000 евро на квадрат
Брокер: Дори панелките в крайните квартали на Пловдив прескачат вече 2000 евро на квадрат
12:31 / 21.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Огромен клон се стовари върху мъж
Олиото стигна цената на зехтина
Грипна епидемия обхвана страната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: