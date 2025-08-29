ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откритие: Рециклират електронни и минни отпадъци и добиват злато
Това откритие намалява екологичните и здравните рискове, свързани с традиционните методи за добив на злато.
Как променя начините за добиване на злато?
Откритието може напълно да промени начина, по който се добива златото. Алтернативата е изключително алтернативна и би могла да трансформира цели индустрии. Това, което досега изглежда като екологичен проблем, скоро може да се превърне в иновативно решение, с по-добър ефект върху околната среда и човешкото здраве.
А именно, австралийски учени от университета Флиндърс са разработили революционна технология за извличане на злато от електронни и минни отпадъци без използването на токсични химикали като цианид и живак, които традиционно се използват от години.
В допълнение към това откритие, екип от изследователи от Техническия университет в Цюрих (Швейцария) е разработил иновативен процес за отделяне на 22-карата злато от изхвърлени електронни компоненти.
Последните изследвания вече са привлекли интереса на рециклиращата, минната и технологичната индустрии по целия свят.
Първите резултати, публикувани от изследователите, показват изумителни цифри – чистотата на получения материал е над 99%, а това е ниво, което е много трудно постижимо дори с традиционни методи, пише Денар, цитиран от businessnovinite.
Как работи новата технология?
Ключов елемент от този процес е евтината и леснодостъпна трихлороизоцианурова киселина, която обикновено се използва за дезинфекция на вода. Това вещество ефективно разтваря златото от отпадъците.
След това златото се "улавя“ с помощта на специален богат на сяра полимер, разработен от университета Флиндърс. Този материал има изключителна селективност за злато, което позволява прецизно и чисто извличане. Допълнително предимство: полимерът е за многократна употреба и не създава допълнителни отпадъци.
Предимства на новия метод:
– Без употребата на цианид и живак
– Ефективно извличане на злато
– Намаляване на електронните отпадъци
– Развитие на кръгова икономика
– Намалява замърсяването и емисиите на парникови газове
Това изследване не само проправя пътя за по-безопасно рециклиране на електронни компоненти, но и бележи промяна в парадигмата в минната индустрия. Новият процес, който не използва цианид, намалява рисковете за околната среда и здравето и предлага решения, които са в съответствие с принципите на кръговата икономика.
Златен скрап
Един тон електронни отпадъци може да съдържа до 250 грама злато – повече от много руди. Тази технология позволява извличането на ценни материали от такива отпадъци, с минимален риск за околната среда.
Освен това се очаква иновациите да създадат нови работни места в области като управлението на технологичните отпадъци, химическата промишленост и устойчивото индустриално развитие.
Изобретението, което все още е във фаза на изследване, вече предвижда бъдеще, в което добивът на злато е по-чист и по-ефективен, носейки както икономически, така и екологични ползи.
