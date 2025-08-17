Отиде си актьор от легендарен сериал

© Тристан Роджърс, известният австралийски актьор, известен с ролята си на Робърт Скорпио в сериала "General Hospital“ , почина на 79-годишна възраст.



Смъртта му беше потвърдена от дългогодишния му мениджър Мерил Судак пред ABC 7 Eyewitness News в петък, 15 август. През юли беше разкрито, че Роджърс е бил диагностициран с рак. Това следва някои други тъжни новини от актьорския състав на "General Hospital“, след като наскоро починаха и две други звезди - актьорите Крис Робинсън и Джо Маринели.



"Той обичаше да бъде Скорпио и създаде тази роля от нищото. Трябваше да работи един ден, а в крайна сметка го превърна в нещо огромно. Той беше просто истински лоялен, мил човек и обичаше семейството си“, добави Судак.