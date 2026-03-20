Днес, 20 март, Българската православна църква почита паметта на Света мъченица Фотина, като денят съвпада с настъпването на астрономическата пролет, информира. Празникът е повод за радост на стотици именици, носещи имена, символизиращи светлината.Света Фотина е известна в християнската история като жената, разговаряла с Иисус Христос при Иакововия извор. Нейното житие се превръща в символ на духовната трансформация и силата на Божията благодат, която може да възвиси всяка душа до върховете на светостта.Днес имен ден празнуват: Светла, Светлан, Светлана, Светлин; Светлозар, Светлозара, Светломир, Светломира, Светльо; Светлена, Световид, Светозар, Светозара.Самото име Светла има славянски произход и носи прякото значение на понятието "светлина".Днес отбелязваме и пролетното равноденствие. В този ден продължителността на деня и нощта е приблизително равна, което бележи официалния край на зимата.