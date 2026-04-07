Константин Игнатов, брат на обявената за международно издирване Ружа Игнатова, се впуска в ново поприще като водещ на онлайн предаване. Данните за неговия дебют и първия му заснет разговор, преминал през здравословни перипетии.

След като излежа присъдата си в САЩ, Игнатов се установи трайно в България и вече активно работи по авторски медиен проект. Той сподели детайли за първия си запис, който е продължил много по-дълго от предвиденото, информира Plovdiv24.bg.

Въпреки високата температура и влошеното си здравословно състояние, Константин Игнатов е отказал да отмени първото интервю. Първоначалният план за 40-минутен запис се е превърнал в двучасов разговор, който по негови думи е "ескалирал“. За момента той запазва в тайна името на госта си, както и платформата, в която ще се излъчва поредицата.

Игнатов не подмина и актуалния германски филм за сестра си Ружа Игнатова, който се излъчва в родния ефир. Той е категоричен, че продукцията е далеч от истината. В него имената са променени с цел избягване на съдебни дела, сюжетът определя като "скандален“ и "измислица“ и по скоро според него медиите просто се опитват да печелят от историята на семейството му.

Plovdiv24.bg припомня, че Константин Игнатов не арестуван в Лос Анджелис за участие в схемата OneCoin през 2019 г. Той бе осъден на 32 месеца затвор след самопризнания за пране на пари и измама. През 2024 г. е освободен от американския съд и се завърна у нас, където живее със семейството си.

Докато Ружа Игнатова остава в списъка на ФБР с най-издирваните лица, брат ѝ Константин очевидно търси нов път чрез публичност и медийни изяви.