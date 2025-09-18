ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|От цената на това кафе свят ще ви се завие
Чашата кафе бе продадена за 2 500 дирхама (приблизително 680 долара) и бе приготвена чрез метода V60 с изключително редки зърна Geisha от Hacienda La Esmeralda в Панама, пише Mr. Bean Coffee. Тези зърна са известни със своите флорални аромати и тропически плодови нотки. Към напитката са поднесени деликатен тирамису, шоколадов сладолед и специално шоколадово парче, отразяващо ексклузивността на преживяването.
Дубай е дом и на друг вид ексклузивно кафе - Kopi Luwak. Това кафе се произвежда чрез уникален процес: Циветите ядат кафеени зърна, които преминават през техния храносмилателен тракт, а зърната се събират от техните изпражнения. Процесът придава на кафето уникален вкус и аромат. В Дубай, Kopi Luwak може да бъде намерено в специализирани магазини и кафенета, като цените варират в зависимост от качеството и количеството на зърната.
В луксозния хотел Burj Al Arab, известен със своите седем звезди, се сервира кафе, украсено със злато от 24 карата. Цената на чашата е около 30 евро, но за да се насладим на тази напитка, е необходимо да направим минимална консумация от 65 евро на човек. Това кафе е популярно сред туристите и любителите на лукса, които търсят уникални преживявания.
Защо тези кафета са толкова скъпи
Цената на тези кафета се определя от няколко фактора:
Рядкост на зърната: Видове като Geisha и Kopi Luwak са изключително редки и трудни за набавяне. Процес на производство: Методите на отглеждане, събиране и обработка на зърната са трудоемки и времеемки. Луксозни добавки: Украсата със злато или специални десерти добавят към цената, пише lifestyle.bg. Ексклузивност на преживяването: Местоположението и обстановката, в която се сервира кафето, също влияят на цената.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ванга е направила предсказание за Трета световна война, идва съвс...
19:04 / 18.09.2025
Диетолози: Не яжте домати с краставици
15:39 / 18.09.2025
Мира Радева за бившия си мъж: До последно спеше в леглото ми, а ч...
15:03 / 18.09.2025
Наш дизайнер с изумително евтина закуска в римски мол
13:06 / 18.09.2025
Днес става на 79: Работил е като шлосер и шофьор, но цяла Българи...
12:23 / 18.09.2025
Виктория с емоционален и интимен поздрав към Рачков
10:53 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS