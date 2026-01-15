ЗАРЕЖДАНЕ...
|Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
Островът, разположен в Егейско море между Крит и Пелопонес, предлага на семействата и квалифицираните работници безплатно настаняване, храна и месечно финансово обезщетение от 500 евро за период от три години – общо 18 000 евро. Целта на програмата е да се увеличи намаляващият брой на населението и да се оживи местната общност.
"В момента Антикитера има само 45 постоянни жители, така че става въпрос за спокойна и сплотена общност. Те особено желаят да привлекат млади семейства, за да вдъхнат живот на острова и да върнат младостта и енергията му, така че без съмнение ще бъдете изключително добре приети веднага щом пристигнете!", коментира Уейн Милс, ръководител на операциите в международната логистична компания Seven Seas Worldwide.
Програмата е насочена срещу спада на населението и "изтичането на мозъци", като повечето от настоящите жители са над 50 години, а броят на децата е минимален. Според гръцката компания Elxis, която предоставя услуги в областта на недвижимите имоти и правните съвети, инициативата е организирана от Гръцката православна църква Китинира – административното звено, което обхваща Антикитера. Целта е привличане на пекари, рибари и семейства с деца.
Освен финансовите стимули, новодошлите ще получат помощ при записване на децата в местните училища, интеграция в общността и изучаване на гръцки език, за да улеснят адаптацията си към живота на острова. Подобни програми вече съществуват и на други малки гръцки острови, но Антикитера се откроява с минималния брой жители и спокойната, природна среда, което го прави идеален за тези, които търсят по-бавен, селски живот край морето.
