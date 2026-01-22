Огромна изненада в "Като две капки вода"

© Facebook Азис е новият член на журито на "Като две капки вода“, информира Plovdiv24.bg. По-рано днес започна излъчването на рекламния видеоклип, свързан със старта на предаването. Освен че се показват познатите ни вече Хилда, Фънки и Веско Маринов, се загатва и за нова персона.



Мистериозна фигура се появява във видеото, но от разговор между водещите Рачков и Геро спокойно можем да заключим, че си говорят за попфолк певеца Азис.



В допълнение на сюжета е и тихата музика, която се прокрадва в рекламата. Това е инструментала на песента "Хабиби" на Азис, която достигна невиждани за страната ни рекорди в Youtube.



За момента не е ясно кои ще бъдат новите участници в 14-тия сезон на шоуто.