Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:17Коментари (0)1090
©
Минчо Николаев Минчев е български цигулар и музикален педагог, професор. Роден е на 17 септември 1950 г. в квартал "Бичкиня" в Габрово. Баща му е уважаваният д-р Николай Минчев. Любител на музиката, бащата заразява с тази страст своя син. От най-ранна възраст Минчо започва да изучава цигулка под ръководството на Петър Чаракчиев. На 9-годишна възраст изнася първия си самостоятелен концерт в залата на Драматичен театър "Рачо Стоянов“.

Продължава образованието си в Национално музикално училище "Любомир Пипков“, София като ученик на проф. Емил Камиларов, при когото продължава да следва и в Българската държавна консерватория в София.

За блестящи постижения е изпратен от Министерството на културата на двугодишна специализация при световноизвестния цигулков педагог Ифра Нийман в Лондон.

Минчо Минчев печели 3 първи награди на конкурса "Карл Флеш“ в Лондон – награда на журито, награда на публиката и награда за най-добро изпълнение на музика на Бетховен. Става лауреат на международните авторитетни конкурси "Виенявски“ (Полша) и "Паганини“ (Италия). След тези призове дъщерята на големия цигулар от началото на ХХ век Йозеф Сигети му предоставя за 2 години цигулка "Гуарнери“, принадлежаща на нейния баща.

През 1977 г. специално за него българската държава купува цигулка "Страдивари - барон Витгенщайн“, изработена от големия италиански майстор през 1716 г.

Минчо Минчев е бил солист на световноизвестни оркестри като: Лондонската кралска филхармония, Амстердамския симфоничен оркестър, Санктпетербургската филхармония, Дрезденската филхармония, Женевския радиоцентър, Букурещката филхармония, Атинската филхармония, Истанбулската филхармония, Анкарската филхармония.

Сред световноизвестните диригенти, с които е партнирал, са сър Невил Маринър, сър Александър Гибсън, Джон Елиът Гардинър, Ленърд Слаткин.

Репертоарът на Минчо Минчев е огромен и разнообразен. В него са включени и много композиции, написани специално за него. Има множество реализирани записи. Участва като член на жури на множество национални и международни конкурси. Близо 2 десетилетия проф. Минчо Минчев е прославен и много търсен педагог заради неговата всеотдайност и активното му участие в цялостното развитие на младите цигулари, имащи късмета да работят с него.

Освен че е носител на награди от конкурси, Минчо Минчев е определен за Музикант на годината от слушателите на предаването "Алегро виваче“ на БНР.

През 1990 г. е избран за професор в Университета за изкуства "Фолкванг“ в град Есен, Германия. Въпреки че през последните 20 г. проф. Минчо Минчев не живее в България, присъствието му в музикалния живот на страната продължава да бъде активно. Той води многобройни майсторски класове в София, на международните фестивали "Варненско лято“, "Мартенски музикални дни“ в Русе, "Аполония“ в Созопол, "Дни на камерната музика“ в родния му град Габрово.







