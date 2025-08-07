Очаква се мечът на Дарт Вейдър да се продаде за 3 млн. долара

© БНТ В Лондон са изложени колекционерски предмети, които след месец ще бъдат предложени на търг в Съединените щати.



Шлемът на Саурон от "Властелинът на пръстените", костюм на Джейн Фонда от филма "Барбарела", неутрализаторът от "Мъже в черно" са само част от предметите, които ще могат да бъдат закупени от колекционерите.



Най-голям интерес обаче има към лазерния меч на Дарт Вейдър от поредицата "Междузвездни войни". Очаква се светлинното оръжие да бъде продадено за между 1 и 3 милиона долара. Въпреки че сега е реликва, всъщност мечът е поставка за фотоапарат, със залепени различни елементи по нея. Автентичността му е потвърдена от експерти.