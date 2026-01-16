ЗАРЕЖДАНЕ...
|Очаква ни слаба геомагнитна буря
Причината за явлението са потоци заредени частици от слънчевия вятър след изригвания през последните 48 часа.
Според данните от НАОА слаба геомагнитна буря предстои и в неделя, 18 януари, но тя ще въздейства предимно върху северните полярни региони на нашата планета. В периода 20-23 януари отново има повишена вероятност за смущения в земното магнитно поле и дори слаби геомагнитни бури.
Значителното количество петна върху Слънцето са предпоставка за подобни явления.
Kp индекс - показва силата на геомагнитната активност (смущенията в магнитното поле на Земята) за период от 3 часа, варираща от 0 (слаба) до 9 (екстремна).
G-скалата е класификация, използвана от Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) за описание на потенциалните ефекти от геомагнитна буря върху технологиите – електрически мрежи, орбитални сателити и т.н. Може да се използва и като предупреждение към метеочувствителните хора.
Тоест, най-слабата геомагнитна буря се посочва като Kp 5, а тя съответства на G1. По-високите стойности на Kp съответстват на по-високи степени по G-скалата и така например Кр 9 или G5 е най-екстремната буря.
