Вътрешните сесии обхванаха теми като действия при бедствия и оказване на първа помощ

На 28 и 29 април Кока-Кола ХБК България, в партньорство с Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ), проведе серия от вътрешни специализирани обучения, насочени към реакция при извънредни ситуации. Инициативата се реализира в хибриден формат - в централния офис на компанията и чрез онлайн излъчване, като даде възможност на десетки служители да придобият жизненоважни знания и умения.

Обученията са естествено продължение на партньорството между двете организации и надграждат подкрепата, оказана чрез дарението от Фондацията на Кока-Кола ХБК през 2025 г. Средствата - в размер на над 100 000 евро - бяха предоставени на НАДРБ в подкрепа на битката с горските пожари в страната и бяха насочени към закупуване на високопроходими противопожарни автомобили, оборудване и специализирани инструменти, както и към информационни инициативи за повишаване на готовността на обществото при бедствия.

"Радваме се, че имаме възможност да си партнираме с Кока-Кола ХБК България, тъй като за нас е приоритет не само да реагираме на терен, но и да работим активно за превенция и изграждане на култура на подготвеност в обществото. Вярваме, че когато бизнесът инвестира в знанията на своите хора, се повишава общото ниво на готовност и сигурност“, сподели Ясен Цветков, председател на НАДРБ.

Първият панел от обученията бе посветен на темата "Действия и поведение при бедствия и извънредни ситуации и подготвяне на евакуационна раница“. Участниците се запознаха с основните принципи за реакция при природни бедствия като пожар, наводнение, земетресение и гръмотевични бури. Експертите представиха практически насоки за изготвяне на лична евакуационна раница и семеен план за действие, допълнени с демонстрации на специализирано оборудване.

Програмата продължи на 29 април с практически курс на тема "Оказване на първа долекарска помощ“. Обучението бе водено от екип парамедици и спасители – членове на НАДРБ, които представиха най-често срещаните спешни състояния и съответните протоколи за реакция. Участниците си припомниха как се подават сигнали за помощ по най-ефективния начин и какви действия трябва да се предприемат при състояния като загуба на съзнание или спиране на дишането.

"Хората са най-ценният капитал за всички нас в Кока-Кола ХБК България. Затова се стремим да им предоставяме знания и умения, които могат да бъдат животоспасяващи – навсякъде и по всяко време. Вярваме, че подготвените хора стоят в основата на силните общности, а подобни партньорства са ключови за изграждането на култура на превенция и отговорност в цялото общество“, коментира Жаклин Цочева, директор "Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие“ в Кока-Кола ХБК България.