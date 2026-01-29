ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:47Коментари (0)602
©
Рафи Ахаси Бохосян, по-известен като Рафи, е български поп певец, музикант, композитор и музикален продуцент. Музикалната му кариера започва през 2011 година, печелейки първото издание на "Екс фактор" в България. Работи с редица български музиканти, сред които Део, Лео, Играта, Жана Бергендорф, "Фънки Миръкъл" и други.

Роден е на 29 януари 1993 година в Бургас. Майка му и баща му – Елизабет и Ахаси Бохосян, са арменци, родени в България, и има по-голям брат – Вахан. От малък Рафи има влечения към изкуството. На 9 години получава първия си ударен инструмент – Дъхул (арменски народен инструмент). Оттогава най-голямата страст на Рафи са ударните инструменти, на които често свири за удоволствие.

През 2007 година е приет в Търговска гимназия град Бургас и завършва през 2012 година с профил "Икономика и мениджмънт“. В годините на обучение в Търговска гимназия Рафи става председател на ученическия съвет. Организира концертите "Ден на таланта“ (най-големият училищен концерт в Бургас) през 2010 и 2011 година, като с екипът на ученическия съвет успяват да напълнят за пръв път две от най-големите зали в Бургас – "Младост“ и "Летен театър“.

През 2010 година става председател на клуб "Култура“ към Национално сдружение "Младежки глас“, а от 2012 година е почетен председател и член на Експертния съвет.

На 15 години Рафи започва да навлиза в музикалния бизнес, но не като изпълнител, а като техническо лице при подготовка на сцени и конструкции за концерти. Работи за едни от най-добрите озвучители и осветители в България и за три години се сблъсква с усилената и тежка работа преди всяко грандиозно събитие. Последното събитие, на което Рафи работи, е концерт на Поли Генова на фестивала Аполония през 2011 година в Созопол, след което става част от предаването "Екс фактор“. Няма завършено средно или висше музикално образование.

През 2013 година става победител в първия сезон на шоуто за имитация "Като две капки вода" в България. Успешно се превъплъщава в образа на Ищар, Ем Си Хамър, 100 кила, Би Джийс, Лучано Павароти, Лени Кравиц, Декстър Холанд, Фреди Меркюри и др. Печели шоуто като се превъплъщава в ролята на Лучано Павароти. През 2021 г. участва в All stars сезона на шоуто и го печели.


Още по темата: общо новини по темата: 3183
29.01.2026 »
29.01.2026 »
28.01.2026 »
28.01.2026 »
28.01.2026 »
28.01.2026 »
предишна страница [ 1/531 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
На 29 януари почитаме светец, който отказал да се потурчи и да ст...
07:00 / 29.01.2026
Първите двама в "Капките" вече са ясни
21:09 / 28.01.2026
Ева Кикерезова: Днес беше последният ми работен ден в БНТ
20:30 / 28.01.2026
Карлос Насар ще кара автомобил за над 125 000 евро
11:45 / 28.01.2026
Днес става на 52. Почти никой не знае истинските й имена, вече е ...
13:50 / 28.01.2026
За първи път от години: Курсът на еврото скочи
08:05 / 28.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
11:35 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Германия обяви награда от един милион евро
Германия обяви награда от един милион евро
13:22 / 27.01.2026
Ники Кънчев: Почина един от великаните на Пловдив
Ники Кънчев: Почина един от великаните на Пловдив
11:06 / 27.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Жандармерия пред община Пловдив
Тенис от Пловдив и региона
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: