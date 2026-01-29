ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
Роден е на 29 януари 1993 година в Бургас. Майка му и баща му – Елизабет и Ахаси Бохосян, са арменци, родени в България, и има по-голям брат – Вахан. От малък Рафи има влечения към изкуството. На 9 години получава първия си ударен инструмент – Дъхул (арменски народен инструмент). Оттогава най-голямата страст на Рафи са ударните инструменти, на които често свири за удоволствие.
През 2007 година е приет в Търговска гимназия град Бургас и завършва през 2012 година с профил "Икономика и мениджмънт“. В годините на обучение в Търговска гимназия Рафи става председател на ученическия съвет. Организира концертите "Ден на таланта“ (най-големият училищен концерт в Бургас) през 2010 и 2011 година, като с екипът на ученическия съвет успяват да напълнят за пръв път две от най-големите зали в Бургас – "Младост“ и "Летен театър“.
През 2010 година става председател на клуб "Култура“ към Национално сдружение "Младежки глас“, а от 2012 година е почетен председател и член на Експертния съвет.
На 15 години Рафи започва да навлиза в музикалния бизнес, но не като изпълнител, а като техническо лице при подготовка на сцени и конструкции за концерти. Работи за едни от най-добрите озвучители и осветители в България и за три години се сблъсква с усилената и тежка работа преди всяко грандиозно събитие. Последното събитие, на което Рафи работи, е концерт на Поли Генова на фестивала Аполония през 2011 година в Созопол, след което става част от предаването "Екс фактор“. Няма завършено средно или висше музикално образование.
През 2013 година става победител в първия сезон на шоуто за имитация "Като две капки вода" в България. Успешно се превъплъщава в образа на Ищар, Ем Си Хамър, 100 кила, Би Джийс, Лучано Павароти, Лени Кравиц, Декстър Холанд, Фреди Меркюри и др. Печели шоуто като се превъплъщава в ролята на Лучано Павароти. През 2021 г. участва в All stars сезона на шоуто и го печели.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3183
|предишна страница [ 1/531 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
На 29 януари почитаме светец, който отказал да се потурчи и да ст...
07:00 / 29.01.2026
Първите двама в "Капките" вече са ясни
21:09 / 28.01.2026
Ева Кикерезова: Днес беше последният ми работен ден в БНТ
20:30 / 28.01.2026
Карлос Насар ще кара автомобил за над 125 000 евро
11:45 / 28.01.2026
Днес става на 52. Почти никой не знае истинските й имена, вече е ...
13:50 / 28.01.2026
За първи път от години: Курсът на еврото скочи
08:05 / 28.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Германия обяви награда от един милион евро
13:22 / 27.01.2026
Ники Кънчев: Почина един от великаните на Пловдив
11:06 / 27.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS