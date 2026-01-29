Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33

© Рафи Ахаси Бохосян, по-известен като Рафи, е български поп певец, музикант, композитор и музикален продуцент. Музикалната му кариера започва през 2011 година, печелейки първото издание на "Екс фактор" в България. Работи с редица български музиканти, сред които Део, Лео, Играта, Жана Бергендорф, "Фънки Миръкъл" и други.



Роден е на 29 януари 1993 година в Бургас. Майка му и баща му – Елизабет и Ахаси Бохосян, са арменци, родени в България, и има по-голям брат – Вахан. От малък Рафи има влечения към изкуството. На 9 години получава първия си ударен инструмент – Дъхул (арменски народен инструмент). Оттогава най-голямата страст на Рафи са ударните инструменти, на които често свири за удоволствие.



През 2007 година е приет в Търговска гимназия град Бургас и завършва през 2012 година с профил "Икономика и мениджмънт“. В годините на обучение в Търговска гимназия Рафи става председател на ученическия съвет. Организира концертите "Ден на таланта“ (най-големият училищен концерт в Бургас) през 2010 и 2011 година, като с екипът на ученическия съвет успяват да напълнят за пръв път две от най-големите зали в Бургас – "Младост“ и "Летен театър“.



През 2010 година става председател на клуб "Култура“ към Национално сдружение "Младежки глас“, а от 2012 година е почетен председател и член на Експертния съвет.



На 15 години Рафи започва да навлиза в музикалния бизнес, но не като изпълнител, а като техническо лице при подготовка на сцени и конструкции за концерти. Работи за едни от най-добрите озвучители и осветители в България и за три години се сблъсква с усилената и тежка работа преди всяко грандиозно събитие. Последното събитие, на което Рафи работи, е концерт на Поли Генова на фестивала Аполония през 2011 година в Созопол, след което става част от предаването "Екс фактор“. Няма завършено средно или висше музикално образование.



През 2013 година става победител в първия сезон на шоуто за имитация "Като две капки вода" в България. Успешно се превъплъщава в образа на Ищар, Ем Си Хамър, 100 кила, Би Джийс, Лучано Павароти, Лени Кравиц, Декстър Холанд, Фреди Меркюри и др. Печели шоуто като се превъплъщава в ролята на Лучано Павароти. През 2021 г. участва в All stars сезона на шоуто и го печели.