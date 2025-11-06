ЗАРЕЖДАНЕ...
|Някои зодии оставят проблемите си зад гърба, ето кои
Рак
Пълнолунието в Телец ще ви помогне да подобрите личния си живот. Всички нерешени семейни проблеми ще започнат да се решават, носейки ви чувство за завършеност и удовлетворение. Време е да създадете атмосфера на безопасност и комфорт покрай себе си, да се освободите от страховете и да разчитате на подкрепата на близките си. Този период ще ви помогне да намерите емоционален баланс и вътрешен мир. Основното е да допуснете нови неща в около себе си и да отворите сърцето си. Всичко ще започне да се случва по възможно най-добрия начин за вас. Достатъчно е да се доверите на Вселената.
Лъв
След 5 ноември е идеалното време да се освободите от недоразумения и стресови ситуации, които може би са ви притеснявали напоследък. Ще почувствате душевен мир и спокойствие, ще осъзнаете, че няма нужда да страдате за дреболии.
Време е да се сбогувате с емоционално вредните неща за вас и да продължите напред, като се съсредоточите върху собственото си благополучие. Късметът ще бъде на ваша страна! Доверете се на Вселената. Всичко, което ви се случва е за ваше добро дори и да не го осъзнавате все още.
Козирог
Този ден е благоприятен за професионално развитие и дейности, които носят радост и удовлетворение. Пълнолунието ви помага да осъзнаете, че си струва да живеете автентично и да отделяте време на това, което наистина отразява вашите стремежи. Предизвикателствата на работното място ще се възприемат по-спокойно, тъй като чувството за контрол над ситуацията ще донесе щастие и увереност. Това е добър момент за постигане на успехи във всяка една сфера на вашия живот.
След пълнолунието ще почувствате прилив на сили и спокойствие. Всички проблеми и съмнения вече ще останат зад гърба ви. Очакват ви дни, изпълнени със спокойствие и вярва в по-доброто бъдеще. Най-после ще откриете вътрешния мир, за който копнеете от толкова време, пише actualno.
