ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Някои зодии оставят проблемите си зад гърба, ето кои
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:41Коментари (0)976
©
Пълнолунието в Телец на 5 ноември ще ви даде възможност да се освободите от минали тежести и да се отворите към нова фаза от живота, най-вече ако сте представител на една от следните зодии. Този астрологичен транзит символизира края на скорошни трудности и началото на по-хармоничен период за представителите на няколко зодиакални знака. Ето кой ще има най-голям късмет през този период.

Рак

Пълнолунието в Телец ще ви помогне да подобрите личния си живот. Всички нерешени семейни проблеми ще започнат да се решават, носейки ви чувство за завършеност и удовлетворение. Време е да създадете атмосфера на безопасност и комфорт покрай себе си, да се освободите от страховете и да разчитате на подкрепата на близките си. Този период ще ви помогне да намерите емоционален баланс и вътрешен мир. Основното е да допуснете нови неща в около себе си и да отворите сърцето си. Всичко ще започне да се случва по възможно най-добрия начин за вас. Достатъчно е да се доверите на Вселената.

Лъв

След 5 ноември е идеалното време да се освободите от недоразумения и стресови ситуации, които може би са ви притеснявали напоследък. Ще почувствате душевен мир и спокойствие, ще осъзнаете, че няма нужда да страдате за дреболии.

Време е да се сбогувате с емоционално вредните неща за вас и да продължите напред, като се съсредоточите върху собственото си благополучие. Късметът ще бъде на ваша страна! Доверете се на Вселената. Всичко, което ви се случва е за ваше добро дори и да не го осъзнавате все още.

Козирог

Този ден е благоприятен за професионално развитие и дейности, които носят радост и удовлетворение. Пълнолунието ви помага да осъзнаете, че си струва да живеете автентично и да отделяте време на това, което наистина отразява вашите стремежи. Предизвикателствата на работното място ще се възприемат по-спокойно, тъй като чувството за контрол над ситуацията ще донесе щастие и увереност. Това е добър момент за постигане на успехи във всяка една сфера на вашия живот. 

След пълнолунието ще почувствате прилив на сили и спокойствие. Всички проблеми и съмнения вече ще останат зад гърба ви. Очакват ви дни, изпълнени със спокойствие и вярва в по-доброто бъдеще. Най-после ще откриете вътрешния мир, за който копнеете от толкова време, пише actualno.


Още по темата: общо новини по темата: 2089
06.11.2025 Светлана, бивша Гущерова, се превръща в Робокоп
06.11.2025 Тя е на 79, той на 39, но за нея няма никакво значение
06.11.2025 Една от най-красивите ни волейболистки празнува днес
06.11.2025 Тънкостите, които да знаем при готвене на кайма
05.11.2025 Секси участничка в "Хелс китчън" чака бебе
05.11.2025 Почина популярен рапър
предишна страница [ 1/349 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Една от най-красивите ни волейболистки празнува днес
08:58 / 06.11.2025
Двойката, напуснала "Ергенът: Любов в рая" на почивка в Италия
22:53 / 05.11.2025
Секси участничка в "Хелс китчън" чака бебе
20:44 / 05.11.2025
Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат
17:18 / 05.11.2025
Крисия призна в ефира на bTV, че наистина има мъж до себе си
13:20 / 05.11.2025
Рачков в прегръдките на две красавици, едната не е неговата
11:12 / 05.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
САЩ налагат санкции на българи по закона "Магнитски"
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: