Ново изследване дава възможна дата за края на света
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:44Коментари (0)21
© iStock
Ново изследване на учените от университета Тохо в Япония, в сътрудничество с НАСА, дава възможна дата за края на света.

Учените, които знаят далеч повече от нас, са определили годината, в която можем да очакваме гибелта на нашата планета. Това е плашеща мисъл, но от друга страна означава, че всичките ви проблеми ще изчезнат, след като предполагаем метеор унищожи нашата синя планета.

За съжаление на феновете на "Армагедон“, реалният край на живота на Земята ще бъде много по-бавен и доста по-скучен.

Докато теориите за апокалипсиса отдавна се въртят, те често се основават на древни пророчества, оставени от стари цивилизации.

Но според изследването, озаглавено "Бъдещата продължителност на кислородната атмосфера на Земята“, смъртта на нашата планета ще настъпи в резултат на жизнения цикъл и еволюцията на Слънцето.

Симулации, извършени от суперкомпютър, показват кога животът – както човешки, така и микробен – може да престане да съществува, тъй като Слънцето продължава да се разширява и излъчва повече топлина, ставайки по-опасно и в крайна сметка превръщайки повърхността на Земята в необитаема.

Според 400 000 от тези симулации, годината, в която можем да очакваме всичко да приключи, е 1 000 002 021.

Това, разбира се, не е "зад ъгъла“, но причината е, че повърхността ще стане толкова гореща, че дори най-издръжливите микроскопични форми на живот няма да могат да оцелеят – подобно на условията на Меркурий.

Човечеството не се очаква да съществува толкова дълго, което вероятно е за добро, тъй като океаните ще са се изпарили, а атмосферата ще е станала десет пъти по-тънка.

Учените подчертават някои от ранните признаци, които вече са откриваеми днес и за които експертите предупреждават от години – да, всичко е свързано с климатичните промени и Слънцето.

Ето основните фактори, които сочат, че нашата планета върви към сигурна гибел:

- Повишена слънчева активност, като слънчеви бури и коронални изхвърляния на маса – те влияят на магнитното поле на Земята и намаляват атмосферния кислород.

- Климатични промени – водещи до рекордно високи глобални температури и топене на ледовете, което повишава морското равнище.

Макар че климатичните промени се случват от векове, днес те са все по-силно причинени от човешка дейност и ускоряват въпросните процеси, тъй като продължаваме да изгаряме изкопаеми горива и да извършваме масово обезлесяване.

Симулацията също предсказва, че човешкият живот може да приключи много по-рано, преди засиленото излъчване на Слънцето да предизвика огромни промени в околната среда, тъй като влошаването на качеството на въздуха и покачването на температурите ще направят планетата необитаема.

Тези ефекти са били моделирани чрез симулации на климатични промени и слънчева радиация. Както казва Казуми Озаки, водещият автор на изследването:

"В продължение на много години продължителността на живота на биосферата на Земята се обсъждаше въз основа на постепенното увеличаване на яркостта на Слънцето.“

Докато преди той е изчислявал, че Земята ще съществува още два милиарда години, това време вече е почти наполовина. Озаки добавя:

"Ако това е вярно, можем да очакваме нивата на кислород в атмосферата също да намалеят в далечното бъдеще.“

Освен ако живите видове на Земята по някакъв начин не се адаптират да живеят без кислород, целият съществуващ живот ще изчезне след около милиард години.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

