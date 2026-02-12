ЗАРЕЖДАНЕ...
|Новите в "Ергенът" ще тънат в разкош
Тогава критиките валяха отвсякъде – малко стаи, хора, натикани като сардини, легла в кухнята, багаж в хола и атмосфера, която по-скоро напомняше евтин хостел, отколкото рай за романтика. Камерите улавяха не лукс и блясък, а постоянна кочина, напрежение и битовизми, които убиваха всяка илюзия за "приказна любов“.
Явно този път някой в продукцията е чул шума. Ето снимки на вилата в Шри Ланка, където тази година над 20 моми ще се борят за сърцата на трима ергени.
Новият сезон започва с коренно различен подход – просторна вила, отделни помещения, въздух, светлина и усещане, че това е място за телевизионен формат с претенции, а не за наказателен лагер.
По всичко личи, че оригиналната версия на предаването изисква значително по-висок бюджет, като се има предвид не само екзотичната вила, но и дестинацията, скъпите самолетни билети и т.н.
Сред пищните градини на имението, обгърнати от аромат на канела и нежния шум на вълните, ще се провеждат коктейлите и едни от най-емоционалните моменти в сезона. Един от най-атрактивните кътчета на имението води към живописна лагуна, свързана с река Джин, а само на метри от нея се разкрива безкрайният Индийски океан.
В близост могат да се видят и емблематичните за Шри Ланка колци за риболов – автентичен и вековен начин на препитание, който придава допълнителен колорит на локацията.
Интериорът на имението напомня художествена галерия – с подбрани артефакти, скулптури и символи от местната култура, които допълват усещането за уникалност и стил.
А цената на една нощувка във вилата е над 5000 евро!
Имението наистина е като за снимка. Екзотични зелени градини, външен и закрит басейн, обграден с пищна растителност, спираща дъха гледка към океана…
Не по-малко е вложено в интериора – красива бална зала, луксозни бани, зала за билярд…
А спалните с огромните балдахини са приказни и предразполагат само за едно…
