Нови драми: Принц Уилям отнема титлите на роднините
17:21
Наследникът на британския трон планира радикално да промени монархическата традиция след възкачването си на престола, твърди The ​​Daily Beast. Бъдещият крал Уилям V възнамерява да лиши от кралските титли всичките роднини, които не изпълняват официални задължения.  

Според източници, близки до двореца Кенсингтън, решението е замислено като системна реформа, насочена към намаляване на броя на "работещите“ членове на монархията.

"Уилям ще лиши титлите на всички неработещи членове на кралското семейство“, каза един от източниците на изданието. 

Принцесите Юджини и Беатрис, дъщерите на принц Андрю, както и принц Хари и децата му, Арчи и Лилибет, ще загубят не само титлите си, но и титлата "Ваше Кралско Височество“. Дори собствените деца на Уилям може да бъдат лишени от титлите си, докато станат пълнолетни и сами вземат решение дали искат да бъдат работещи членове на кралското семейство на пълен работен ден или да водят живот като частни граждани. Досега също е било така - родителите, учителите, персоналът или семейството им никога не се обръщат към тях с "принц“ или "принцеса“.

За да осъществи тези планове, бъдещият монарх ще трябва да издаде специален патент, тъй като съгласно действащото законодателство е невъзможно да се лиши принц или принцеса от титлата им. Съгласно този план децата на принц Уилям и Кейт Мидълтън ще запазят титлите си, докато достигнат възраст, в която могат сами да решат дали желаят да изпълняват кралски задължения. 

Принц Уилям е направил всичко възможно на Андрю да му бъде отнета титлата принц и е недоволен от споразумението, обявено в петък, според което Андрю ще спре да използва титлата си "херцог на Йорк“, но ще продължи да бъде наричан принц Андрю. Наскоро помощниците на краля информираха медиите, че не си струва да се премахва херцогството, тъй като "принц“ така или иначе звучи по-величествено от "херцог“.

По-рано беше съобщено, че британският елит се опитва да осигури завръщането на принц Хари във Великобритания и да отслаби влиянието на принц Уилям, най-големият син на краля и вероятен наследник на трона. Инициативата намира подкрепа от редица политици и придворни.

Източниците на изданието добавиха: "Уилям мисли много за кралица Маргрете Датска.“

През 2022 г. кралица Маргрете II отне княжеските титли на четирима от внуците си - Николай, Феликс, Хенрик и Атина. Кралицата заяви, че решението ще даде на внуците ѝ по-голяма свобода да оформят собствения си живот, пише Ladyzone.

В интервю с канадския актьор и комик Юджийн Леви, Уилям каза, че иска да се увери, че институцията, която един ден ще ръководи, е "подходяща за целта си“, казвайки: "Промяната е в моя дневен ред. Промяна завинаги. Не се страхувам от нея.“


