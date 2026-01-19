ИЗПРАТИ НОВИНА
Новата водеща на bTV с богато портфолио в журналистиката
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:27
©
Три седмици след като Гергана Венкова пое официално сутрешния блок на Би Ти Ви, зрителите масово се питат коя всъщност е новата водеща? За първи път тя получава толкова висока трибуна, на която цялата държава да я вижда, но всъщност има дълъг опит в телевизия, включително пред камера. Става тв репортер още като студентка, цели 3 години е водеща на сутрешен блок заедно със сваления от "Тази сутрин" Златимир Йочев – в телевизия "България от ер", даже е стажувала в Си Ен Ен. В биографията й обаче има и тъмно петно – уволнена е от "Пирогов", където е била пиар експерт.

"Пироговци, за мен беше чест", пише Гергана Венкова на своята Фейсбук страница, когато през юли 2021 г. й съобщават, че я уволняват. Това стана само 5 месеца след като е назначена на работа като пиар експерт в болницата за спешно лечение на мястото на излязлата в майчинство Мария Пойразова. Как се е справяла Гери с работата си в медицинското заведение, вече почти никой не си спомня, но е факт, че си тръгва отгам без предварително предупреждение. Документите за освобождаването й са оформени с основание "по взаимно съгласие", но всъщност самата Гери навремето разказва пред медиите, че са я повикали в юридическия отдел и са й казали, че трябва да си събере нещата и да си търси друга работа.

Така и не става ясно точно в какво е сгафила, за да я уволнят толкова бързо. Днес тя дори пропуска споменаването на този период в своята автобиография.

Всъщност истинската й страст не е пиарът, а журналистиката. Като дете редовно имитира тогавашните актуални предавания в игрите си, а семейството е нейната публика. В училище пък се изявява като говорител на класа. "В първия случай бях доста досадна за семейството си, а във втория – полезна за съучениците си. И едните, и другите първи повярваха, че трябва да посветя живота си на тази професия“, разказва след време Гери. Завършила е специалност "Журналистика" в Университета по национално и световно стопанство през 2010г., а две години по-късно взима и магистърска диплома по бизнес администрация от същото учебно заведение. "Първите си реални стъпки в професията направих с помощта и подкрепата на декана на моя факултет проф. д-р Петко Тодоров. Той бе и първият ми работодател в телевизия "7 дни", където направих първите си стъпки като репортер. Обясниха ми основните принципи на работа, а след това всичко е практика", спомня си Венкова.

Всъщност едно от най-силните неща, които я привличат в идеята да бъде журналист, е възможността за много пътувания. "Те бяха и една от причините да се съглася, че журналистиката е наистина професия за мен“, обяснява новата водеща на "Тази сутрин". След година и половина в телевизия "7 дни" тя започва работа в телевизия "Европа", където по онова време работи и Ангел Бончев – днес той е новинар в БНТ. Двамата стават много близки и поддържат приятелството си досега, но не е известно да са имали романтични отношения. Гери всъщност никога не говори за личния си живот публично и го пази в дълбока тайна от широката общественост. Знае се, че освен с Бончев, е първа дружка и с бившата водеща на "Тази събота и неделя", която се оказа и сестра на Антоанета Добрева-Нети – Алекс Кръстева. Всичко останало около личните й отношения е енигма.

Затова пък разказва с охота приключенията около работата си като репортер. Един от най-ярките случаи е от размириците в пловдивското село Катуница от 2011г. Тогава Гери вече работи в несъществуващата днес ТВ7 – нещо, което от Би Ти Ви са счели за ненужно да отбележат във визитката й на сайта на телевизията, но самата журналистка никога не е крила. Като репортер на ТВ7 тя изкарала две денонощия без сън. Нямало и храна.

"Размириците в Катуница остават онези дълги часове ефир на живо, които никога няма да забравя. Два дни не спахме и бяхме през цялото време на живо с извънредни емисии и предавания. Нямаше откъде да си вземем храна и вода, защото всички се бяха уплашили и бяха затворили местните магазини. В един момент протестиращите се обърнаха и срещу екипите на всички медии. Но никой от нас не се отказа, защото работата ни беше да сме там и да отразяваме всичко, което се случва. Именно след това предизвикателство се убедих, че се справям с тази професия", спомня си Гергана. 

Тя е първата журналистка, която се среща с похитителя от Сливен през същата 2011г. Тогава 28-годишният Стефан Стефанов от село Кортен нахлу въоръжен в банка и взе за заложници шестима служители, които държа 40 часа, а Гергана отразява случая от мястото на събитието. През 2013 г. пък Венкова прави в Киев серия интервюта с протестиращото на Майдана семейство Кличко.

Като журналист от ТВ7 я изпращат на стаж в световния медиен гигант Си Ен Ен. "Стажът в Си Ен Ен ми даде доза увереност – малка, но необходима част от рецептата за успех. Хората, които са преминали през най-известната телевизия в света, го знаят. Останалите основни неща и принципите на журналистиката, важността на това да си обективен и да осигуриш плурализъм на мнения, вече знаех. Но ми беше интересно да наблюдавам как работят колегите. САЩ смело инвестира в това гражданите да обичат работата си и да се гордеят с всеки аспект от своята дейност", смята Венкова.

Този период от кариерата й приключва през 2015 г., когато ТВ7 изпитва финансови затруднения, а на следващата година е закрита. Налага се екипът да търси нова работа, включително и Гергана Венкова. "Беше чест да се работи с хора като вас! Успех, момчета! Пак ще снимаме заедно", пише тогава тя в социалните мрежи, отбелязвайки, че се чувства горда с работата, която е свършила.

Следващото й работно място е телевизия "България от ер". Назначена е като политически репортер, а в началото на 2019-а става водеща на сутрешния блок заедно със Златимир Йочев, който също работи там по онова време. "Това са три часа и половина ефир на живо. С разнообразна информация на всяка минута. Подготовката за всяко предаване започва от края на едното – до началото на другото", обобщава спецификата на новите си задължения журналистката. "Мога да се похваля, че денят ми започва позитивно, защото Злати е един от най-позитивните хора, които познавам", споделя също Гери.

Тя остава в тази телевизия до пролетта на 2022-а. После се мести в "Пирогов". С Би Ти Ви подписва договор след раздялата с болницата. Назначават я като политически репортер, но е замествала водещите на сутрешния блок по време на летните им отпуски. Откакто е титуляр, не може да се каже, че се радва на всеобща зрителска любов. Много хора я критикуват, често правят грозни коментари по всякакви теми, дори за външния й вид, което няма нищо общо с професионалните й качества. За 18 години работа в различни телевизии обаче журналистката би трябвало да е приела, че няма как да се харесва на всички, и да е започнала да обръща внимание само на градивната критика.


Статистика: