Новата водеща на БНТ се оказа много познато лице

© Звездата от сериала "Дяволското гърло" Павела Апостолова стана водеща по БНТ. Сексапилната млада актриса, която в кримисериала влезе в ролята на Диана - дъщеря на инспекторката Яна Язова, изиграна от Теодора Духовникова, вече съобщава спортните новини по обществената телевизия.



Павела Апостолова-Сеганов завършва бакалавър "Журналистика“ с профил "Телевизия“ и магистратура "Спортна журналистика“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски“.



Има опит като репортер и водеща на спортни новини в различни медии. Наред с журналистиката, участва в пълнометражни и късометражни филми, както и в телевизионни сериали.