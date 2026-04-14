Instagram пусна дългоочаквана функция, която позволява на потребителите да редактират своите коментари след публикуване. Досега единственият начин за поправка на правописна грешка или неточно изразяване беше пълното изтриване и повторно написване на текста, което често накъсваше логическата нишка на дискусиите.

Новата опция цели да направи разговорите под публикациите по-естествени и ясни, но идва с конкретни правила. Потребителите разполагат с прозорец от точно 15 минути след публикуването, в който могат да правят промени. След изтичането на този период коментарът остава трайно фиксиран.

В рамките на тези 15 минути броят на редакциите е неограничен – можете да коригирате печатни грешки, да променяте тона или изцяло да преформулирате написаното. Важно е да се знае, че до всеки променен коментар ще се появява етикет "редактиран“. Така останалите потребители ще знаят, че съдържанието е било коригирано, макар Instagram да не предоставя история на промените, т.е. оригиналният текст остава скрит.

Има и технически ограничения – промените се отнасят единствено до текста, информира Plovdiv24.bg. Потребителите няма да могат да добавят или премахват изображения и други мултимедийни елементи към вече публикуван коментар. Платформата въвежда това правило, за да запази стабилността и прозрачността на комуникацията.

Функцията вече се разпространява постепенно в световен мащаб и се очаква скоро да бъде достъпна за всички профили. Въпреки че нововъведението улеснява комуникацията, експерти предупреждават, че то може да доведе до по-прибързани съобщения, разчитайки на възможността за "поправка“ в последния момент. 15-минутното ограничение обаче е ключов механизъм, който Instagram въвежда, за да предотврати злоупотреби и пълна промяна на смисъла на съобщенията след дълъг период от време.