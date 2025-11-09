ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Нова функция на Google променя всичко, даже няма да се налага да отключваме телефона си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:31Коментари (0)116
©
Google изглежда се готви да добави удобна функция, наречена "Express Transit Card“ (Експресна карта за обществен транспорт), към Google Wallet.

Новата опция ще позволи на потребителите да плащат за транспорт с помощта на специална карта, без да се налага да отключват телефоните си, пише Мобил България.

Функцията е открита в кода на версия 25.43.826060251 на приложението. След стартиране Express Transit Card ще позволи на потребителите да изберат конкретна дебитна или кредитна карта, която да служи като техен метод по подразбиране за плащане на транспорт, отделен от карта по подразбиране за плащане с едно докосване за редовни покупки.

Понастоящем Google Wallet поддържа плащания за транспорт в избрани региони, чрез съхранени карти за транспорт или директно чрез кредитни и дебитни карти, които поддържат системи за плащане с едно докосване.

Ако обаче потребителят има няколко карти за плащане в Wallet, превключването между тях за пътувания с обществен транспорт може да бъде неудобно. Обикновено трябва да отключите телефона си, да отворите Wallet, да намерите правилната карта и след това да докоснете, за да платите, всеки път, когато искате да използвате друга карта за плащане на транспорт.

Новата опция Express Transit Card ще реши този проблем. След като определите дадена карта като ваша Express Transit карта, ще можете просто да докоснете телефона си до поддържан терминал за транспорт, без да се налага да го отключвате, да въвеждате ПИН код или да минавате биометрична проверка.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Гръм в Рая! Виктор и Кристина заживяха заедно?
11:49 / 09.11.2025
Стана ясна причината за раздялата на Светлана Василева и младия б...
10:50 / 09.11.2025
Деси Банова с един удар унищожи хорската злоба
16:13 / 08.11.2025
Коварна болест преобърна живота му преди 7 години, но не го сломи...
15:17 / 08.11.2025
Венета Райкова за колега: Имахме тайна любовна афера
15:14 / 08.11.2025
Тя е бляскава и на 54
12:01 / 08.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
21:01 / 07.11.2025
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
09:28 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
България в еврозоната
Момиче изчезна на Витоша
Почина Тодор Славков
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: