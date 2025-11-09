ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова функция на Google променя всичко, даже няма да се налага да отключваме телефона си
Новата опция ще позволи на потребителите да плащат за транспорт с помощта на специална карта, без да се налага да отключват телефоните си, пише Мобил България.
Функцията е открита в кода на версия 25.43.826060251 на приложението. След стартиране Express Transit Card ще позволи на потребителите да изберат конкретна дебитна или кредитна карта, която да служи като техен метод по подразбиране за плащане на транспорт, отделен от карта по подразбиране за плащане с едно докосване за редовни покупки.
Понастоящем Google Wallet поддържа плащания за транспорт в избрани региони, чрез съхранени карти за транспорт или директно чрез кредитни и дебитни карти, които поддържат системи за плащане с едно докосване.
Ако обаче потребителят има няколко карти за плащане в Wallet, превключването между тях за пътувания с обществен транспорт може да бъде неудобно. Обикновено трябва да отключите телефона си, да отворите Wallet, да намерите правилната карта и след това да докоснете, за да платите, всеки път, когато искате да използвате друга карта за плащане на транспорт.
Новата опция Express Transit Card ще реши този проблем. След като определите дадена карта като ваша Express Transit карта, ще можете просто да докоснете телефона си до поддържан терминал за транспорт, без да се налага да го отключвате, да въвеждате ПИН код или да минавате биометрична проверка.
