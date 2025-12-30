ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Нов сезон, стари познайници, започва любимо предаване
Първият домакин за седмицата ще бъде най-поддържаният миньор в републиката, които не се притеснява да говори за пластичните си корекции и успехите си в седмия сезон на "Игри на волята“ – Теодор Венков-Чикагото.
В следващите дни с ножа и черпака ще се изяви и участничката в Big Brother 2024, която напусна редиците на plus size моделите, но не и на инфлуенсърите – Веселка Маринова.
Красавиците Валерия Дакова и Венета Костова добиха популярност, докато търсеха ергена на живота си. Двете дами за първи път се изправят една срещу друга като съпернички в битка за сърцето и одобрението на шеф Манчев.
Финал на седмицата ще постави мъж, който не се страхува да отстоява мнението си дори това често да води до словесни сблъсъци, противоречивият мюсюлманин, който първи напусна къщата на Big Brother 2025 - Мути Мутиев.
В битката за високи оценки и мечтаната победа много от участниците ще прибегнат до скрити кулинарни оръжия. Кои от тях ще имат нужда от помощ в кухнята? Между кои двама риалити герои ще прехвърчат любовни искри и ще успее ли някои да впечатли шеф Манчев?
От 5 януари всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA - "Черешката на тортата“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2808
|предишна страница [ 1/468 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 16 мин.
0
преди 1 ч. и 16 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Ето ги всички кандидати да представят България на "Евровизия" 202...
14:09 / 30.12.2025
Някои зодии днес слагат точка, следва освобождение и подготовка з...
08:36 / 30.12.2025
Удря ни силна магнитна буря
07:53 / 30.12.2025
Кедъра е приет по спешност в болница
20:24 / 29.12.2025
През януари ползваме две портмонета?
19:11 / 29.12.2025
Той умира 9 месеца преди да се роди дете, за чието създаване е по...
14:37 / 29.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
19:08 / 28.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
09:48 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS