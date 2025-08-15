Нов сексуален скандал в Бъкингам

© Кралският биограф Андрю Лоуни заяви, че принц Андрю е загубил девствеността си на 11-годишна възраст.



Той прави сензационното твърдение в книгата си "Озаглавен: Възходът и падението на династията Йорк". В нея посочва, че първото сексуално преживяване на херцога на Йорк е било, когато е бил на осем години.







"Андрю сам ми призна, че вторият му сексуален контакт е бил преди да навърши 12 години, а когато е бил на 13, вече е спал с повече от десет момичета", коментира в книгата анонимен източник. "Вярвам, че това може да е коренът на проблемите на Андрю."



Лоуни, известен биограф, даде първото си интервю за книгата пред "Дейли Мейл". В него той твърди, че Андрю е спал с над 3000 жени и е имал множество афери през първата година от брака си със Сара Фъргюсън. Твърди и че ранните му сексуални преживявания са били, когато "осъзнал, че е обсебен от жени", информира life.dir.



Анонимен източник, близък до херцога, пък казва, че неговият приятел от години е "намеквал", че от малък знае как да се отнася с жените и има "повече опит от другите с тях".



"Личната история на херцога е далеч по-сложна, отколкото хората осъзнават или някога са били готови да я обмислят правилно", коментира. "Беше му лесна мишена." По негови думи Джефри Епстийн дори му е осигурявал жени, защото е знаел, че херцогът няма как да му откаже.



Лоуни смята, че приживе Епстийн е изнудвал Андрю. "Той е толкова глупав, че не осъзнава колко е глупав, а Джефри знаеше прекалено много за миналото му." Лоуни добавя също, че в момента, в който принц Уилям се възкачи на трона "Андрю ще бъде убит". "Той го вижда като пречка за монархията."



Книгата на кралския биограф е базирана предимно на проучвания и интервюта, давани през годините. В нея той разкрива възвишените амбиции на Андрю, жаждата за богатство и хедонистичен живот.