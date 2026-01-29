ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нострадамус: Идва падение на знаков лидер
Природни бедствия и катаклизми
В четиристишията си Нострадамус често говори за природни бедствия. На фона на ускоряващите се климатични промени, които вече водят до разрушителни бури, пожари и земетресения, анализаторите смятат, че 2026 г. може да бъде белязана от още повече подобни събития. Това би могло да доведе до допълнителна дестабилизация на световната икономика и политика.
Сблъсък на велики сили
Един от най-често цитираните стихове гласи: "Две велики сили ще се сблъскат, светът ще застане на ръба на унищожението“.
Това се тълкува като предупреждение за ескалация на конфликти между глобални играчи като САЩ, Русия, Китай или дори НАТО.
Според някои 2026 г. може да се окаже решаваща за развитието или разрешаването на тези напрежения.
Технологиите и изкуственият интелект
В други текстове Нострадамус намеква, че технологиите могат да надминат създателите си: "В тъмнината на ума ще се роди светлина, която ще засенчи своя създател“.
Споменаването на "човек, който не е човек“ често се свързва с развитието на изкуствения интелект и опасенията, че той може да излезе извън човешкия контрол.
Покрит с кръв
Едно от най-тревожните пророчества засяга Швейцария – символ на неутралитет. В стих Нострадамус пише: "Поради благоволението, което градът ще прояви… Тичино ще бъде покрит с кръв“.
Тълкувателите смятат, че това не означава непременно война, а може да е някаква масова трагедия или природно бедствие. Неяснотата около думите засилва страха, особено след трагедията в ски курорта Кран-Монтана.
Седем месеца голяма война
Друг стих гласи: "Седем месеца, голяма война, мъже, мъртви за зло“.
От мнозина той се свързва с войната в Украйна, особено в комбинация с друг цитат за "чуми, каквито никога не са били виждани“.
Някои тълкуват това като препратка към атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, което поражда страхове от ядрена ескалация в съвременни конфликти.
Падението на могъщ лидер
В стих 26 от първи век Нострадамус пише: "Великият човек ще бъде ударен от мълния по пладне“.
Тълкуванията варират – от известна публична личност до политически лидер или член на кралско семейство, като се подчертава, че събитието ще стане през деня.
Някои последователи свързват това пророчество с убийството на Чарли Кърк в края на 2025 г.
