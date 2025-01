Нищо общо със Слави Трифонов: Голям певец днес става на 57

© Михаел Киске е певец, известен най-вече като водещ вокалист на германската пауър метъл група Helloween в периода 1986 до 1993 г.



Роден е на 24 януари 1968 година в Германия. Започва кариерата си едва на 17 години с групата III Prophecy, записаното демо обаче не бива издавано никога. Поканен е от затруднилия се в положението на водещ китарист и вокалист на нарастващата германска група Helloween Кай Хансен през 1986 г.



След като записва двете епични части на легендарния албум "Keeper of The Seven Keys“, Киске възприема нови идеи и насочва групата към друго звучене. След спорно оценяваните Pink Bubbles Go Ape и Chamelleon е помолен да напусне групата поради "разминаване в идеите и невъзможността да се работи повече с него“ (Michael Weikath), след което е заменен от Анди Дерис.



Киске се изявява като главен вокалист на групата Unisonic, чийто основател и соло китарист е Кай Хансен, който всъщност сформира и Helloween. В момента отново е част от Helloween.