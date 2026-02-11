ЗАРЕЖДАНЕ...
|Николета Лозанова сложи край
В клип, споделен в Instagram сторита, тя показа първата лазерна процедура по заличаването им. Към кадрите Николета добави и послание:
"Растем, променяме се… и понякога чистим след миналото си. Начало на пътя без татуировки.“
Моделът демонстрира и таблетките, които са ѝ предписани за по-добра структура и възстановяване на кожата след интервенцията. Освен това тя разкри, че е направила процедура за изчистване на тъмните кръгове под очите.
Лозанова не сподели повече подробности за причините зад решението си, но ясно показа, че не желае по кожата ѝ да остават следи, които да ѝ напомнят за минали случки и емоции. Феновете ѝ си припомниха, че моделът е заявявала подобно намерение още преди две години.
"Явно процесът отнема време, за да го поискаш истински“, коментират потребители в мрежата.
"Не съм същата, не искам да бъда същата. Това е нова енергия, нова посока“, тълкуват феновете нейното послание. Мнозина споделиха и свои лични истории за татуировки, от които са се отказали, като я поздравиха за смелостта да се раздели с миналото си публично.
Някои дори прогнозират, че следваща стъпка може да бъде премахването на силиконовите импланти – тенденция, която набира популярност сред богатите и известните по света.
През последните години Николета Лозанова видимо се стреми към т.нар. "олд мъни“ лайфстайл – стил, символизиращ дискретен лукс, аристократизъм и принадлежност към традиционно богатство, натрупано през поколения. Именно към такова излъчване се стреми напоследък моделът – сдържан блясък и елегантност, които определено ѝ отиват.
Припомняме, че една от татуировките на Николета беше с инициалите на футболиста Валери Божинов – първият ѝ съпруг и баща на дъщеря ѝ Никол.
От години Лозанова е във връзка с футболиста Ники Михайлов. След дълго съжителство двойката се сдоби с дъщеря през 2024 г. Мнозина смятат, че именно това я е накарало да се почувства готова да се раздели с част от миналото си. Известно е, че бившите партньори поддържат добри отношения, а Валери Божинов е в приятелски отношения и с настоящия партньор на Николета, припомня HotArena.
