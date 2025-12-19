ЗАРЕЖДАНЕ...
|Никол Станкулова събра погледите
Със своите постоянни благотворителни инициативи, тя не само информира зрителите за времето, но и за съдбата на четириногите приятели, които се нуждаят от помощ.
Всеки неин пост в социалните мрежи е съпроводен от дарение и призив за подкрепа на бездомни животни. Никол казва, че тези "душички чакат само на нас", и с всяка публикация успява да вдъхнови много хора да се включат в каузата.
В Драгалевци, където живее, съгражданите й я познават и ценят за нейната постоянна ангажираност към животните. Те споделят, че следят постовете й с внимание и вдъхновение. Чрез усилията си, Никол не само че помага на животните, но и създава общност от съпричастни хора, готови да последват примера й.
Браво на Никол Станкулова за нейния неуморен труд и ангажираност! Нейните действия показват, че всеки от нас може да направи нещо добро за бездомните животни. Нека продължим да я подкрепяме и да даваме своя принос!
