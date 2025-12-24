ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Ники Момчева, Astro Guide: 2026 година бележи началото на мощна глобална промяна
Автор: Ваня Кузманова 15:33Коментари (0)276
© Ивaйлo Дpeĸoв
2026 година ще бъде изцяло различна и ще постави началото на нов глобален цикъл на развитие, промяна и осъзнатост. Това каза за ФОКУС Astro Guide Ники Момчева, като подчертава, че всички зодиакални знаци ще бъдат повлияни, но по различен начин.

"2026-а е година на Слънцето – символ на съзнанието, пътя на душата и жизнената сила. Това е време да блестим, да поемем контрол над живота си и да започнем начисто", обясни тя. Нумерологично годината е под влиянието на числото 1 – знак за ново начало, активност, смелост и движение напред.

Огнена енергия и рядко астрологично събитие

По думите на Момчева, в края на януари и средата на февруари 2026 г. ще се случи изключително рядка среща на Сатурн и Нептун в знак Овен – събитие, което се повтаря веднъж на около 375 години.

"Овен е първият зодиакален знак – искрата, импулсът, съзидателят. Това е нов архетип, нова енергия, която стартира от нулата и задава нова посока за целия свят", посочи астрологът.

Кои зодии ще бъдат най-силно засегнати

Най-силно активирани ще бъдат огнените знаци – Овен, Лъв и Стрелец, които ще бъдат подтикнати към дълбоки лични и професионални промени.

За Лъвовете 2026 г. носи особено силен потенциал – Плутон във Водолей ги подтиква към трансформация, а от 30 юни Юпитер, планетата на късмета, влиза в техния знак за една година. "Това е година на разширение, любов, творчество и развитие на сърцето", каза Момчева.

Рибите и Девите също ще усетят облекчение, тъй като кармичните възли приключват цикъла си в тези знаци, а Сатурн и Нептун напускат Риби. "След години на изпитания идва време за повече яснота и стабилност", допълни тя.

Според астролога, разглеждането по стихии дава по-обща картина:

Огнени знаци (Овен, Лъв, Стрелец) – ново начало, смели действия, лидерство и движение напред.

Водни знаци (Риби, Рак, Скорпион) – облекчение, резултати и вътрешно спокойствие след дълъг период на трансформации.

Земни знаци (Телец, Дева, Козирог) – стабилизиране, изграждане на основи и материални резултати.

Въздушни знаци (Водолей, Везни, Близнаци) – силна нужда от освобождаване от старото и дълбока трансформация, особено заради новия цикъл на Уран.

Глобална трансформация и нов морал

Ники Момчева подчерта, че 2026 г. носи не само лични, но и глобални промени – в бизнеса, политиката, икономиката, културата и технологиите. С приключването на цикъла на Уран в Телец и окончателното му навлизане в Близнаци, теми като изкуствен интелект, информация, образование, човешки права и дигитален морал ще претърпят коренна промяна.

"Огнената енергия носи и разрушение, но не от хаос, а за да се роди новото. Старото трябва да си отиде, за да изградим нещо по-истинско и осъзнато", обясни астрологът.

Посланието на 2026 година

"Вече не е време да чакаме. Нужно е да действаме със съзнание, без страх, но и без крайности. Да запалим искрата на сърцето си и да поемем лична отговорност – не само за себе си, но и в служба на света", каза Ники Момчева.

По думите ѝ, от март 2026 г., с началото на новата астрологична година, посоката ще стане много по-ясна – както за отделния човек, така и за човечеството като цяло.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Един необикновен 24 декември: Стефка и Петър се потопиха в зимнот...
12:46 / 24.12.2025
Жената на Бойко Кръстанов призна за бебето
11:19 / 24.12.2025
Проф. Кантарджиев: Греяното вино с канела, карамфил и цитрусови п...
10:52 / 24.12.2025
Евростат с данни за играчките и откъде идват
12:25 / 24.12.2025
От bTV обявиха официално какво ще излъчват
06:00 / 24.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
14:43 / 23.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
Зловещо ПТП на пътя Пловдив - Пещера
Изграждат нов реактор в АЕЦ "Козлодуй"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: