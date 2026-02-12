НиЛо: Чакаме те

ЗАРЕЖДАНЕ...
Легендарният футболист остава в кома, след като бе приет в лечебно заведение на 24 ноември – само дни след като семейството отбеляза юбилея на съпругата му Мария Петрова. В този тежък момент именно тя първа наруши тишината, публикувайки стара снимка от младите години на Михайлов – кадър, който казва повече от всякакви думи.
Истинският емоционален удар обаче дойде от сина му Николай Михайлов. В дълго и дълбоко лично послание той не говори за футбол, титли и слава, а за битка – онази, която се води извън стадионите. Николай нарича баща си победител, но не заради спортните му успехи, а заради най-трудната му "житейска победа“, която тепърва предстои. "Ние сме твоят отбор и ще сме до теб до край“, гласи едно от най-силните му изречения – обръщение не към легендата, а към бащата и дядото, пише HotArena.
Между редовете личи и най-голямата болка – отсъствието. Николай признава, че вижда погледа на баща си в очите на дъщеря си Борислава, а това прави чакането още по-тежко, но и още по-смислено.
Своята подкрепа изрази и Николета Лозанова, половинката на Николай. Тя сподели символичен кадър от Милано, на който Борислав Михайлов избира балон пред катедралата. Балонът – за внучката. А думите ѝ са кратки, но ясни: "Ти правиш всичко, за да я виждаш щастлива. Днес празнуваме теб, най-добрия дядо. Бори се. Чакаме те у дома“, написа Лозанова.
