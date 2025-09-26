ИЗПРАТИ НОВИНА
Невероятен ден и приятна промяна за някои зодии днес
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 05:45
©
На 26 септември 2025 г. с лекота ще различавате фалша от истината, искрените хора и тези, които само се стремят да направят добро впечатление. Денят не е подходящ за рутинни действия, затова смело търсете иновативни и нестандартни начини за действие. Какво ще се случи на представителите на останалите зодии вижте в съветите за деня във Вашия дневен хороскоп. 

 

Дневен хороскоп за Овен

Днес всички начинания би трябвало да са успешни. Рутинните дейности няма да ви донесат радост, затова търсете новото, нестандартното, необикновеното.

Дневен хороскоп за Телец

Днес балансът в настоящата ситуация може да се промени и може би не към по-добро. Това е особено тъжно, защото ще бъдете малко по-емоционално уязвими от обикновено.

Дневен хороскоп за Близнаци

Независимо дали сте замесени или не, събитията драстично ще променят, както темпото, така и посоката си. За да постигнете прост и ясен резултат, ще трябва да извършите доста сложна поредица от действия.

 

Дневен хороскоп за Рак

Днес имате реален шанс да превърнете бившите врагове поне в съюзници. Но не мислете, че ще е лесно. Дори и да не се получи обаче, пак нямате какво да губите.

Дневен хороскоп за Лъв

Днес може да се окажете обзети от силни емоции, а филантропията може да не е сред тях. Опитайте се да сведете до минимум щетите, които причинявате на себе си и на другите, докато бушувате в праведен гняв.

Дневен хороскоп за Дева

Колкото и странно да изглежда, работата и удоволствието могат да се съчетаят, което е точно това, което ще направите днес. Предстои Ви невероятен ден!

Дневен хороскоп за Везни

Днес ще се лутате между желанието за големи промени и страха от загуба на това, което имате. Намерете златна среда - няма да е толкова трудно. 

Дневен хороскоп за Скорпион

Малко дискомфорт в началото на деня ще се превърне в приятна промяна. Заслужавате това, за което копнеете. Не се страхувайте да го кажете на глас.

Дневен хороскоп за Стрелец

Без значение какво се случва в душата ви днес, лицето ви трябва да остане безизразно като на покер играч. Абсолютно не е необходимо другите да знаят подробностите от личния ви живот. 

Дневен хороскоп за Козирог

Имате малко време, но има толкова много за вършене. Не губете време в чудене, откъде да започнете, а просто хванете първата задача и действайте.

Дневен хороскоп за Водолей

Днес може да се окажете в ролята на внимателен слушател, а след това и на утешител, на някой много, много разстроен. Естествено, това ще ви накара да забравите всичко останало.

Дневен хороскоп за Риби

Колкото по-малко мислите как да действате и какво да кажете днес, толкова по-успешни ще бъдете. Всеки опит за преструване ще ви се стори очевидно фалшив и ще преценявате много добре хората.


