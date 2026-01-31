ИЗПРАТИ НОВИНА
Невена Цонева откъсната от цивилизацията
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:48
Вместо тревога и сигнали за помощ, етно поп изпълнителката изненада последователите си с клип, изпълнен с еуфория и философско настроение.

Сред снежните преспи и притихналите улици тя откри неочаквана красота в това да останеш насаме с мислите си, на метри от старопланинския първенец връх Ботев, без срокове, без графици и без шум от "цивилизацията“.

В краткото видео Невена описва реалната картина в Априлци – два дни без електричество, тъмни къщи и вечерна светлина, идваща единствено от фаровете на преминаващите автомобили. По думите ѝ снегът е достигнал 50–60 сантиметра, а градът изглежда като изваден от зимна картичка, в която времето сякаш е спряло. Половинката на бившия барабанист на "Ку-ку бенд“ Венелин Венков-Венко не скри, че условията са трудни, но тонът ѝ остана далеч от паниката.

Напротив – Цонева призна, че в тази принудителна изолация намира нещо дълбоко приятно и дори освобождаващо. "Много ми е приятно, че снегът хрупа под краката ми. Че няма телефони, няма екрани… Че най-после можем да се обърнем към себе си“, сподели тя, превръщайки липсата на връзка със света в символ на рядка вътрешна тишина.

Кадрите от "бялата приказка“ бързо привлякоха вниманието в социалните мрежи. Част от последователите ѝ изразиха притеснение за условията и липсата на ток, докато други ѝ завидяха за спокойствието и снежната идилия, далеч от шума на големия град. За мнозина думите на Невена звучаха като напомняне за нещо забравено – че понякога именно паузата, наложена от природата, ни връща към най-важното.

Докато Априлци остава в снежна прегръдка, Невена Цонева продължава да гледа на ситуацията не като на бедствие, а като на рядък шанс за вътрешно презареждане. В свят, в който всичко се движи на бързи обороти, нейната "бяла изолация“ се превърна в история за тишина, забавяне и малките радости, които често подминаваме, пише "Блиц".


