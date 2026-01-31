ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Невена Цонева откъсната от цивилизацията
Сред снежните преспи и притихналите улици тя откри неочаквана красота в това да останеш насаме с мислите си, на метри от старопланинския първенец връх Ботев, без срокове, без графици и без шум от "цивилизацията“.
В краткото видео Невена описва реалната картина в Априлци – два дни без електричество, тъмни къщи и вечерна светлина, идваща единствено от фаровете на преминаващите автомобили. По думите ѝ снегът е достигнал 50–60 сантиметра, а градът изглежда като изваден от зимна картичка, в която времето сякаш е спряло. Половинката на бившия барабанист на "Ку-ку бенд“ Венелин Венков-Венко не скри, че условията са трудни, но тонът ѝ остана далеч от паниката.
Напротив – Цонева призна, че в тази принудителна изолация намира нещо дълбоко приятно и дори освобождаващо. "Много ми е приятно, че снегът хрупа под краката ми. Че няма телефони, няма екрани… Че най-после можем да се обърнем към себе си“, сподели тя, превръщайки липсата на връзка със света в символ на рядка вътрешна тишина.
Кадрите от "бялата приказка“ бързо привлякоха вниманието в социалните мрежи. Част от последователите ѝ изразиха притеснение за условията и липсата на ток, докато други ѝ завидяха за спокойствието и снежната идилия, далеч от шума на големия град. За мнозина думите на Невена звучаха като напомняне за нещо забравено – че понякога именно паузата, наложена от природата, ни връща към най-важното.
Докато Априлци остава в снежна прегръдка, Невена Цонева продължава да гледа на ситуацията не като на бедствие, а като на рядък шанс за вътрешно презареждане. В свят, в който всичко се движи на бързи обороти, нейната "бяла изолация“ се превърна в история за тишина, забавяне и малките радости, които често подминаваме, пише "Блиц".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3202
|
|предишна страница [ 1/534 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Краят на януари слага край на проблемите на три зодии
07:32 / 31.01.2026
Почина актрисата, изиграла майката от "Сам вкъщи"
21:28 / 30.01.2026
27-годишна жена: Хората ме наричат маймуна и казват, че приличам ...
16:14 / 30.01.2026
Клиничен психолог от Пловдив посочи голяма опасност за децата ни
14:47 / 30.01.2026
Магърдич Халваджиян: Това наше момче, което много харесвам, може ...
12:22 / 30.01.2026
Много богат българин и известен масон днес става на 74
12:50 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS