Недолюбван от пловдивчани бивш кмет празнува днес
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:47
©
Иван Милков Чомаков е бивш кмет на Пловдив в периода от 1999 до 2007. Роден е в Пловдив на 15 октомври 1953 г. Средно образование получава в гимназия "Димитър Благоев“. През 1971 – 1973 г. отбива редовна военна служба в град Смолян. 

През 1979 г. завършва медицина във ВМИ-Пловдив. От 1979 г. до 1981 г. работи по разпределение в Мадан. След асистентски конкурс от 1981 до 1997 г. работи като главен асистент в катедрата по анестезиология и реанимация на ВМИ-Пловдив. През 1985 г. специализира в клиниката по сърдечна хирургия на проф. Чирков. Има 23 научни публикации. Три години – от 1991 до 1994 г. работи в Либия – в болницата на град Хумс като специалист анестезиолог.

От 1997 г. до 1999 г. е народен представител от 16 многомандатен избирателен район – Пловдив град в ХХХVІІІ Народно събрание и регионален лидер на Съюза на демократичните сили – Пловдив.

На проведените избори за местни органи на държавната власт на 16 октомври 1999 г. като кандидат на СДС и коалиция д-р Чомаков е избран за кмет на Пловдив.







