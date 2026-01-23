ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Не всички зеленчуци обичат студената среда
Авокадото, например, зрее по-бързо, ако е в купа с банани или ябълки. Ако искате да го задържите по-дълго твърдо, дръжте го отделно или го сложете в хладилника, когато вече е узряло. Същото важи и за прасковите и кивито – сложени заедно узряват по-бързо.
Не всички зеленчуци обичат студената среда. Домати и чушки губят вкус и текстура, ако стоят в най-студената част на хладилника, докато морковите, целината и краставиците се съхраняват идеално в отделение с леко овлажнена кърпа, за да не се изсушат. Патладжаните, пък, е най-добре да стоят на плота, далеч от слънце, но не в хладилника.
Зелените салати, спанак и рукола остават свежи, ако листата се обвият леко с влажна кърпа или се сложат в кутия с капак и малко хартия. Това задържа влагата, без да се появява мухъл.
Ягодите или малките чери домати се запазват по-добре, ако се държат в ниска купа или контейнер с хартия на дъното, вместо в пластмасова торба. Така се избягва кондензация и плесен.
С няколко прости, почти незабележими промени, плодовете и зеленчуците остават свежи по-дълго, гарантира ФОКУС.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Писател за Лили Иванова и Христо Стоичков: Има нещо шизофренично ...
21:06 / 22.01.2026
Слави Ангелов: Очаквайте шести сезон на "Под прикритие" и избори ...
19:54 / 22.01.2026
Хорърът "Грешници" стана най-номинираният филм в историята на наг...
19:04 / 22.01.2026
Слави Трифонов с необичайно забавление нощем
17:19 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 7...
16:50 / 22.01.2026
Известен пловдивски олигарх стана на 70 в пищен лукс вместо в зат...
15:36 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS