ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Не изключвайте бойлера през нощта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:30Коментари (0)4
© Plovdiv24.bg
Много собственици на бойлери вярват, че изключването на бойлера им през нощта е чудесен начин да спестят от сметките си за ток. В действителност подобни "спестявания" могат да се окажат много по-скъпи. Експертите по употреба и ремонт на домакински уреди обясняват, че постоянното изключване на бойлера уврежда системата, хаби енергия и дори може да бъде опасно.

Защо не трябва да изключвате бойлера си през нощта?

Честите изключвания от електрическата мрежа скъсяват живота на бойлера. Всяко рестартиране на системата е съпроводено с рязка промяна в температурата вътре в резервоара. Металът на резервоара се разширява и свива, което с течение на времето води до микропукнатини. Освен това, нагревателният елемент се износва по-бързо, ако е подложен на внезапни пускания.

Консумацията на енергия се увеличава, а не намалява при постоянно изключване на уреда. Въпреки че на пръв поглед изглежда, че ако бойлерът е изключен, той не консумира енергия, след нощна пауза водата в резервоара ще е напълно охладена и когато уредът се включи отново сутринта, той използва два пъти повече електричество, за да затопли отново водата. В случая няма да спестите от сметката си за ток и напротив тя може дори да се увеличи. 

Рискът от активно размножаване на микроби в резервоара на бойлера също не е за подценяване, ако той често се включва и изключва. Когато водата престои дълго време в хладна среда, бактериите започват да се размножават, особено легионела, микроорганизъм, който е опасен за здравето. Редовното поддържане на температура около 60 градуса по Целзий убива тези микроорганизми. Експертите споделят, че постоянното изключване на бойлера създава риск от замърсяване на водата в него.

Какъв е оптималният режим на работа на бойлера, за да е по-икономичен и ефективен?

За да осигурите дълготрайна и ефективна работа на вашия бойлер, е достатъчно да следвате няколко прости и лесни за изпълнение правила. Задайте температурата на 60 градуса по Целзий, по-високата единствено ще увеличи разходите ви. Включете "икономичен режим" или таймер, ако има такава функция. Тази функция наистина може да ви спести от сметката за ток.

Почиствайте котления камък от бойлера 1–2 пъти годишно. Проверявайте периодично термостата, за да избегнете прегряване.

Тези прости правила ще помогнат за поддържане както на качеството на водата, така и на дълготрайността на експлоатацията на уреда и спестяване от сметката за ток, пише actualno.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Деси Банова с един удар унищожи хорската злоба
16:13 / 08.11.2025
Коварна болест преобърна живота му преди 7 години, но не го сломи...
15:17 / 08.11.2025
Венета Райкова за колега: Имахме тайна любовна афера
15:14 / 08.11.2025
Тя е бляскава и на 54
12:01 / 08.11.2025
Албена Денкова проговори за проектите с Максим Стависки
11:12 / 08.11.2025
Мисис Баба: Това дете е мое и само аз мога да го сложа там, къдет...
09:18 / 08.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
15:07 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Започват производството на евтини коли
Започват производството на евтини коли
16:12 / 06.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Саботаж на рали "Пампорово"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: