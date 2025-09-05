ЗАРЕЖДАНЕ...
|Не давайте пари назаем на 6 септември
Житие на св. Едвдоксий
Той се е отличавал с високото си положение, смелост и уважение сред своите събратя войници. Когато започнали преследванията на християните при император Диоклециан и неговите съуправители, Евдоксий не скрил вярата си.
Той открито заявил, че е християнин и призовавал другите войници да не служат на идоли. Неговата смелост изумявала мнозина и някои от войниците, вдъхновени от примера му, също се присъединявали към изповеданието на Христос.
Евдоксий и съпругата му Василиса, както и техните съмъченици Зинон, Макарий и няколко други единоверци, били арестувани. Заплашвали ги с екзекуция, ако не се отрекат от християнството. Всички обаче останали верни на Христос.
Евдоксий смело издържал мъчения. Той е бил екзекутиран около 311 г., главата му била отсечена с меч. Няколко десетки християнски войници пострадали заедно с него, сред които най-известни са Зенон и Макарий.
Какво не трябва да се прави 6 септември: Основни забрани
На този ден не трябва да се дават пари назаем - вярва се, че заедно с тях можете да се разделите с щастието си.
На този ден не бива да се карате на децата - на този ден думите имат особена сила. Забранено е да се оставя къщата непочистена - хаосът привлича неприятности и кавги.
Народни поличби и традиции за 6 септември
Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден: тих, безветрен ден означава спокойна есен. Ако слънцето грее ярко - очаквайте топла есен. Ако вали - есента ще бъде влажна и дълга. Ако листата са започнали активно да пожълтяват - есента ще дойде рано и ще бъде студена. Ясната и звездна вечер на 6 септември означава суха есен.
Хората наричали 6 септември Евтихий Тиховой. Защото вярвали, че на този ден човек трябва да се държи тихо, да избягва кавги и шум, в противен случай "мирът“ може да напусне къщата.
Традиции и обичаи на 6 септември
Денят трябва да започне с молитва и почистване на дома. Вярва се, че почистването на дома на този ден отваря вратите към щастието. Вярващите се молят за изцеление и здраве. Молитвата може да се изрече не само в църква, но и у дома пред иконата.
