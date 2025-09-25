Не давайте пари назаем и още забрани за празника на 26 септември

© Plovdiv24.bg Утре, 26 септември, вярващите отбелязват деня на паметта на светия апостол и епископ Йоан Богослов. Този църковен празник се свързва с определени забрани. Ето какво точно трябва и не трябва да се прави утре.



Св. Йоан е син на Зеведей и Саломия, брат на апостол Яков. Семейството произхожда от Витсаида, а самият Йоан е бил рибар на Генисаретското езеро. Първоначално е бил ученик на Йоан Кръстител, а по-късно, чувайки призива на Христос, става Негов ученик. Той принадлежи към най-близкия кръг на Спасителя заедно с Петър и Яков. Йоан е известен като "ученикът, когото Иисус обичаше“ (Евангелие от Йоан).



Той е единственият от апостолите, който остава на кръста по време на разпятието и приема Пресвета Богородица под своя грижа. Йоан проповядва в Йерусалим, Самария, а по-късно се установява в Ефес (Мала Азия), където става духовен наставник на местната църква. При император Домициан е заточен на остров Патмос, където според легендата получава откровение, записано в книгата Апокалипсис. След смъртта на Домициан се завръща в Ефес, където завършва живота си.



Какво да не правите на 26 септември:



- Не бива да работите прекалено усилено - това е ден за молитва и дълбок размисъл. На трябва да отказвате помощ на този ден - това се счита за голям грях.



- Забранено е да се дават пари назаем — предците ни са казвали са: "Не давай пари назаем на Богослова, защото самият ти ще обеднееш. “



Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:



- ако щъркелите още не са отлетели - това вещае до мека и късна зима;



- ако във въздуха има много паяжини - очаквайте суха и дълга есен;



- ако започне да вали дъжд - това вещае до влажна и продължителна есен;



- ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове;



Ясна и звездна нощ на 26 септември означава сухо време и голяма реколта догодина.



Хората наричали празника на 26 септември Иван Богослов - Есенен ден. Вярвало се е, че след този ден вече няма достатъчно топлина и слънцето не грее силно. Често се е казвало: "Дойде Богословът - отне топлината и донесе студа."