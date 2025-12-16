ИЗПРАТИ НОВИНА
Натали от "Ергенът" имала връзка с мъж и жена едновременно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:29
©
Доста бурен личен живот има Натали Стойчева, която беше сред най-коментираните участнички в риалитито "Ергенът: Любов в Рая". За своите 22 години танцьорката, която наскоро стана "Мис Студентка 2025", е успяла да натрупа впечатляващ сексуален опит и с мъже, и с жени. Още докато риалитито се излъчваше, стана ясно, че Натали, която учи педагогика в Софийския университет, е бисексуална. Зрителите обаче едва ли знаят, че е имала и полигамни връзки, и паралелни такива с мъж и жена.

"Няма лошо да бъдеш себе си, стига да не вредиш на околните, да не ги нараняваш, да не парадираш", казвала е Натали за бисексуалността си. Тя не я крие, открито говори за нея. До преди да се реши да е толкова открита, блондинката се притеснявала да си признае, че е привлечена и от мъже, и от жени. Натали не е чувала укорителни думи за сексуалността си, нито е срещала такива погледи. Затова пък е признавала, че е получавала солидна критика за избора си да води свободолюбив сексуален живот.

"Имала съм връзки, които са полигамни. Много съм била съдена за това нещо, но приемам хората да ме съдят, да казват лоши епитети по мой адрес. Смятам, че най-важното нещо, което е, че аз се харесвам такава, каквато съм, и харесвам това, което правя. Това в крайна сметка си е моя лична работа", казва Натали. Тя даже се определяла като бунтарка, каквато била от малка, "никога не се е вписвала в нормалното".

Блондинката, която работи като мениджър, ПР и помощник-треньор в детски шахматен клуб, е имала и "странни връзки". Явно полигамните не са такива, защото като странни Натали определи паралелните с мъж и жена. Натали поддържала интимни отношения и с мъж, и с жена по едно и също време, но не едновременно. "Те заедно не са имали нищо сексуално, но са знаели един за друг", откровена е Натали. Тя е разяснявала, че мъжът й и жената, с които имала паралелни връзки, се разбирали помежду си и даже били приятели.

За Натали паралелните връзки явно са до договорка, понеже при своя стара медийна изява разясни, че зависело от партньора й. Ако той й давал това, от което има нужда, и е против тя да има паралелна връзка с друг от противоположния пол, или поне така се разбра, Натали би уважила и се съобразила с това желание. Стига обаче да си заслужава, разбира се, да се лиши от едното.

 "Тази част от живота ми е отминала може би до някаква степен", допускала е Натали, но едва ли е звучала убедително за зрителите на "Ергенът", попаднали на този отговор в нейно старо видео интервю в интернет. "Орлин знае ли ги тези неща?", поинтересуваха се в коментарите. И има защо, понеже от финала на "Ергенът" стана ясно, че Натали, която дълго време беше в дилема, избра Орлин пред Тихомир. След края на риалитито, блондинката и кметският син веднага обявиха в социалната мрежа, че все още са заедно и са много щастливи. Показаха се в дискотека как се целуват, а и в домашни условия – Орлин суши косата на Натали. Блондинката обяви, че харесва колко е търпелив и подкрепящ. Дали Орлин вече знае за сексуалния опит на Натали, не е ясно, но едва ли ще е в неведение дълго.

Блондинката, която е била танцьорка в дискотека, както и на големи събития, е доволна от представянето си в "Ергенът". Натали даже сподели с благодарност в социалната мрежа за многото положителни коментари, които е получила от зрители. Любопитна подробност е, че тя се включва в шоуто от втори опит. Танцьорката се явила на кастинг за миналия сезон на риалитито, на който се запознала с Виктория Асенова. Двете даже се сприятелили и много се смели заедно. 

Уви, Виктория била одобрена и се бори, макар и без победа, за сърцето на Алек Младенов в третия сезон на шоуто. Тогава Вики не страда много за Алек, който накрая на избра нито една девойка. В "Ергенът: Любов в Рая" обаче Виктория рони сълзи за Тихомир, който обаче харесваше Натали. Това беше само едната страна на драмата, защото блондинката до последния епизод се колебаеше между Тихомир и Орлин. Затова Натали си навлече гнева на повечето дами в предаването. Всъщност, само Филипа я защитаваше. Виктория обаче беше най-яростният й противник в шоуто, пише HotArena.

Зрителите обаче въобще не разбраха, че Натали и Виктория имат предистория, а именно, че са се сприятелили на кастинга за предишния сезон на предаването. По ирония на съдбата Виктория беше в журито на конкурса "Мис Студентка 2025", който Натали спечели.


