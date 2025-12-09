ЗАРЕЖДАНЕ...
|Натали от "Ергенът": Смятам, че в кюпа сме тримата
"Срещнах любовта и то в лицето на Орлин. Заедно сме, да“, споделя русокосата участничка.
Тя споделя, че едно от нещата, които най-много харесва в него, е изключително му търпение. Този период на изпитания в предаването ги е научил и двамата на повече търпение, както и на това "да подкрепяш и да се доверяваш по-лесно на човека отсреща.“
Любовният триъгълник: Кой е виновен?
Натали коментира и драмата около любовния триъгълник с Орлин и Тихомир, поемайки част от отговорността на своето решение.
"Смятам, че в кюпа сме тримата“, обяснява Натали.
Тя обяснява, че като изключително чувствителен човек, е имала нужда от време, за да се довери изцяло, тъй като е много лесно да бъде наранена, дори от думи и действия, които на пръв поглед не изглеждат сериозни.
Натали признава, че най-трудното е било излизането извън зоната на комфорт. Тя смята, че на моменти двамата с Орлин са си изкарвали най-негативното един от друг.
"Когато излезеш извън комфортната ти зона, никога не е приятно, но смятам, че това беше нужно, за да можем наистина в момента да имаме отношенията, които имаме“, разказва тя.
Големите уроци и липсата на съжаление
За Натали участието в "Ергенът: Любов в рая" е било ценно изпитание. Тя е научила за себе си, че е "наистина много пластичен човек“ и може да се адаптира към всяка една ситуация. Вече ще заявява с по-голямо самочувствие своите граници и мнение.
Въпреки всички емоционални върхове и спадове, тя не съжалява за нищо случило се в предаването, пише Ladyzone.
