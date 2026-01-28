Наш мощен бизнесмен днес става на 54

© Мартин Батков е български бизнесмен, известен със своето участие в различни икономически и бизнес инициативи. Роден е на днешния 28 януари през 1972 година. Брат е на Тодор Батков.



Той е активно ангажиран в сфери като финансови услуги, недвижими имоти и други бизнес дейности. Батков се е утвърдил като успешен предприемач и един от водещите бизнесмени в България.



През 2017 година продаде “Войском" за 3.82 милиона евро на норвежката компания LINK Mobility Group. "Войском" към тогавашната дата развива бизнес с SMS и гласови услуги, като имаше договори с трите мобилни оператора у нас.



Честит 54-ти рожден ден!