Наш фолклорен фестивал стигна и до чуждите медии
Автор: Илиана Пенова 22:31
©
Копривщица достига пикова гъстота на населението веднъж на всеки пет години, точно когато избухва Националният фестивал на фолклорното изкуство. Това пише чуждестранното списание Аrgophilia.

Повече от 6000 изпълнители, преоблечени като природозащитници, се изсипват върху поляните на Войводенец, носейки със себе си достатъчно местен колорит, за да пребоядисат града три пъти. Не по-малко от 800 групи са се регистрирали за тринадесетото издание, защото очевидно народната музика отказва да умре тихо. Фестивалът, почетен от патронажа на самия премиер Росен Желязков, ще се проведе в града от 8 до 10 август 2025 г. Някъде в този водовъртеж се говори, че истинските жители на Копривщица все още съществуват.

Съставът на официалните зрители е като да се разбере кой кой е в Културно-индустриалния комплекс на България. Ето я и кметът Мария Тороманова, която мълчаливо се моли за чудо. Министърът на културата Мариан Бачев е готов да кима одобрително на всяко представление. Областният управител Силвия Арнаутска и заместник-министърът на културата Ашот Казарян допълват картината, защото никога не може да има твърде много хора, посещаващи събития, финансирани от публични средства.

И за всеки, който следи сметката, ето финансовата основа, върху която се люлее този парад от наследства:

Основни организатори: Министерство на културата, община Копривщица, областна администрация на София и Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките

Медийни партньори: Българска телеграфна агенция, Българска национална телевизия, Българско национално радио

Цена за участниците: Неизразим стрес, загубени гласове, часове пътуване

Местни приходи: Оживени продажби на наденички, бродирани ризи и фолклорни компактдискове, които никой няма да пусне два пъти

Шест етапа, три дни и нула изпипани изпълнения

Фестивалът в Копривщица твърдо стои на един принцип: ако звучи изпипано, е забранено. Този празник включва само суров фолклор. Очаквайте певци, гайдари, танцьори, разказвачи и пазители на обичаи, чиято основна ценност е оцеляването на семейни събирания без съвременни разсейващи елементи - няма място за артисти, чийто репертоар загатва за модерен аранжимент.

Участието не е толкова просто, колкото да се появиш с фолклорна жилетка; пътят до главната сцена изисква два кръга на селекция. Първо идват регионалните филтри с експертни журита, които тихо оценяват автентичността. Само най-чистите (тоест: най-традиционните) изпълнения продължават към финала в Копривщица, където медалите очакват безстрашните.

Всяка група ще представи своите аргументи за културното значение на един от шестте етапа:

Главна сцена:  Дом на церемониите по откриването и закриването, смесица от местни звезди и професионални високопоставени лица.

Втори етап:  Представя изпълнители от Стара Загора и Бургас (защото всеки фестивал се нуждае от междурегионален сблъсък).

Трети етап:  Приема артисти от Монтана, Плевен, Видин, Враца и Шумен, които със сигурност ще оценят липсата на климатик през август.

Четвърти етап:  Изключителната територия на Добрич и Силистра.

Пети етап:  Изправени един срещу друг културните износители на Пазарджик и Благоевград.

Шести етап:  Варна, Разград и Русе изливат сърцата си под пряка слънчева светлина за максимална драма.

За тези, които обичат да планират щателно наблюдението си на хора, съботата започва с официалното откриване на главната сцена. Нелина Орашкова ще се опита да пее над публиката, докато Валя Балканска (да, гласът от Златната плоча на Voyager) предоставя онзи намек за космическа перспектива. Групи от Ямбол и Саточа представят ритуални коледни песни и помазано от ЮНЕСКО пеене с гласови изпълнения, гарантирани да събудят всеки спящ националистически инстинкт.

Автентичността достига своя връх със сватбените обичаи на Здравец и танцова трупа от Софрониево. Мислете за това като за риалити телевизия, преди някой да знае, че риалити телевизията означава постановъчна драма и съмнителен монтаж.

До неделя остават само закоравелите. Последните изпълнения получават един час, за да заслепят или да изпитат паника, преди фестивалът да приключи, изпращайки всички обратно в техните кътчета на България, докато традицията не ги призове отново.

Ако турист желае да преживее какво се случва, когато цяла държава излее своите баби и дядовци, обичаи и караоке машини в едно малко градче, Копривщица през август 2025 г. не е за изпускане. Препоръчват се тапи за уши; необходимо е чувство за ирония.







Статистика: